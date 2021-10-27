中美兩個大國角力，各有支持者，但是中國的朋友看來更真誠，在需要時更願意挺身而出，那怕只是片言隻字的幫忙，也算是盡了心意。中國多次向世界強調，無意搞軍事霸權，也致力於用和平手段統一台灣。不過，即使中國領導人講得唇焦舌敝，畢竟國際輿論喉舌，大多是掌握在歐美國家手中，故不論你如何掏心掏肺，也是沒用。西方不少人長期受反華訊息熏染，總是執意認為，昨日的納粹黨，便是今日的中共政權。

說實話，豈止於西方社會，我在香港認識的不少朋友，也講得言之鑿鑿，說北京定然會在兩、三年內攻打台灣，統一全中國，跟我說這些話的，很多更是「藍營」中人。不少香港「黃絲」固然長時間被西方媒體「洗腦」，實際上，很多「藍絲」也是受了反華傳媒的影響而不自知。

或許俄羅斯總統普京實在是看不過去，也不忍心中國政府老是被抹黑，故早前特意跑出來講了一番公道話。他告訴你，中國大陸實力強大，要統一台灣，單憑經濟手段已經足夠，不必動用軍事力量。普京如是說，就是要告訴世人，中國大陸不會武統台灣，請西方傳媒不要再在此事上大做文章。普京平素一言九鼎，他今趟是利用自己的威望和公信力，嘗試在世人面前，替中國澄清誤會。

北韓也是很夠朋友，美國在台灣問題上不斷挑釁北京，平壤遠在東北亞地區，大可以對此不發一言。然而，近日北韓政府罕有地發表聲明，譴責華盛頓在兩岸問題上的取態，甚至暗示白宮再刁難中國，在朝鮮半島問題上，就休想得到平壤的合作。北韓不是大國，未必嚇唬得了美國，但他們願意在此時仗義執言，總算是表現出雪中送炭的盛情。