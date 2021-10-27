賭仔姓賴，吾人不會陌生，皆因平常聽得多，譬如話今日黑仔，賭馬日碰到和尚；又如好衰唔衰，明明睇啱呢隻，臨陣又改鬼咗，如果唔係，發過豬頭炳啦！看官，如果大家有留意，原來從政之人，亦多姓賴！

明年3月27日係新一屆行政長官選舉，有意參選嘅，此時此刻，總會出嚟講吓嘢或喺網上縱論天下，反正講吓又好，吹水也罷，都希望自己嘅「肺腑之言」有人注意到，更重要自然係阿爺賞識，唔會視「肺腑之言」為「廢苦之言」！

為政者，其實最緊要執政為民，而要為人民服務，並非一味吹水吹出個未來，而係要務實啲，亦即係「為政貴在行」！好多時吾人睇到嘅係「貨不對辦」，當初講到天花亂墜如何與民同行，結果十樣嘢九樣落空！於是惟有「賴」，最方便就係話客觀環境未能配合主觀意願，譬如政府以前冇膽識、冇見識和冇條件規劃未來，就係因為冇國安大法和完善選舉制度！嘻嘻，原來經常便秘，就係因為地硬！

講真，《東方日報》為特區政府獻上咁多濟世可行嘅藍圖，好似「貓狗善終園」、「魚骨形碼頭泊位藍圖」、「路邊樹木種植理想藍圖」等等，個個藍圖針對時弊、趨時通變，政府只要「拿來主義」，見諸實行即可立竿見影，何必賴三賴四，又冇膽識又冇見識！心中有民，肯實幹，又關國安大法同完善選舉制度乜事？

好喇！落雨收柴又提出「北部都會區」，個概念威到識飛。古人說，用兵之道，最忌勢窮力屈。勢，係全局，指計劃嘅前瞻性和人力、物力嘅可持續性；力，係實戰，即團隊喺執行戰略中解決問題嘅動力和能力。依家老朽只見到施政者勢窮力屈而一味好高騖遠，此用兵之大忌也。