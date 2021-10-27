「烽火戲諸侯」是警世的典故，說的是西周末年的周幽王，為博褒姒一笑，竟點燃烽火台告急，召諸侯出兵勤王，致誠信掃地，結果在外敵犬戎真正入侵時，沒諸侯見烽火求救而派兵相助，自取滅亡。正如管子在《重令篇》所曰：「凡君國之重器，莫重於令。令重則君尊，君尊則國安；令輕則君卑，君卑則國危。」

從警世典故可見領導者誠信的重要性，正所謂「民無信而不立」。可是，本屆特區政府第5份《施政報告》、也是講土地發展內容最多的《施政報告》發表以來，高官圍繞解決最深層次社會矛盾的房屋土地問題的言論，卻屢見反口覆舌，頗有周幽王「烽火戲諸侯」的身影。

公眾若不善忘的話，本屆政府上任之初便力推「明日大嶼」填海大計，力陳填海造地之後，15至20年後便有大量土地供應起屋，滿足公私營房屋的發展需要。是時除了反中亂港勢力，建制陣營均大力支持。而剛發表的《施政報告》提出「北部都會區」大計，毋須經過填海便得到倍增大面積土地，理應更得天時地利人和。可是運房局局長陳帆竟忽悠議員，說要實現3年上樓，非15至20年不成。南北開弓，土地大幅倍增，何解公屋紓困仍不達標？豈非自我食言，自我否定南北造地建屋大計？

公眾亦不忘「限斗不限價」的高官說，為使人住好啲、住大啲，明年將提出「限細令」。公眾更深刻的是，林鄭提出罰房委會起樓慢的「得意」意見，可是其得意意見只得意了個把天便轉調讚揚房委會了。最奇怪的是，林鄭回答傳媒詢問，竟稱不知上屆政府委託房協研究郊野公園邊陲地建屋。其實不知道並不出奇，奇在不跟進了解及研究便惡言否定。請特區高官們慎言，不要「烽火」戲百姓了。