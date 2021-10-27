渣打香港馬拉松日前成功舉行，超過一萬人參與賽事。雖然受到新冠疫情影響，沒有世界級選手前來作賽，但無減一場國際盛事的關注度。幸然，比賽中沒有孤狼式的襲擊，亦沒有人可藉機表達政治訴求，是我們社會回復正常軌道的肯定。

渣打香港馬拉松是香港最大型的體育盛事，體驗精英與民間運動的結合。於1997年的第一屆賽事中，主辦方藉舉辦馬拉松慶祝香港回歸，將賽道定為途經落馬洲、皇崗及深圳市中心，寓意內地與香港有更緊密的關係。隨着香港大型基建的落成，賽道其後改經青馬大橋、汀九橋、西隧、昂船洲大橋等地標，見證香港回歸之後的重大發展。

從香港渣馬的歷史發展可看到，一年一度的國際級盛事理應是宣揚香港正面的精神，同時亦是國際長跑運動中的重要項目，實在不能任人利用其為炒作政治思想的平台。今年參賽者的衣着，需要通過合適的檢查程序，避免其不當的字眼出現在賽道上，影響外界對賽事的觀感。

此舉可說是無可厚非，亦是國際的慣常做法。就以數月前的奧運會為例，根據《奧林匹克憲章》的規定，比賽的場地是禁止存有政治宣傳。換言之，不論運動員認為自身所支持的政治理念是何等崇高也好，運動終歸是運動的場地，任何的政治表態都不會獲得認同，亦違反運動員應有的操守。

細心想一想，不要以為一句或兩句的標語沒有任何後果，群眾的情緒往往就是如此受到影響。兩年多之前，正當暴動的初期，沒有人能夠預料到暴行的程度可以是如何的嚴重，同時亦因為部分旁觀者不以為然，才導致情況不斷地愈演愈烈。再者，今天容許一句標語，他日又遇上激進的參賽者展示其他道具，會否成為恐襲事件的溫床呢？

或者有人認為是矯枉過正，其實不然。若本身是對政治不感興趣，就不會刻意需要展示某些標語語句；若然是別有用心的人，相信他們也會知道其展示背後的目的為何。由此，不存在是矯枉過正的情況，而是在於某些人是否忠於香港既有的憲制秩序，是有心「踩場」還是無心，一切回饋的反應也在情理之中。

依此邏輯推而廣之，香港的公民社會及言論自由沒有受到損害，只是有人錯誤使用平台而受到合法的取締。學生會如是，工會如是，皆因別有用心的人騎劫其職能，而需當局出面警示有機會墮入法網，最終使得他們自行解散或退出相關的組織。與其說是限制言論，倒不如說某些人心虛，若非有反社會反政府的意識，就不會如此惶惶而不可終日。

保安局局長鄧炳強近日表示，在疫情過後，符合《公安條例》的遊行示威，當局不會強加限制。由是觀之，香港其實沒有變過，我們的自由依然受到保障，而一切的國際盛事將會回復慣常。