世界視線：土耳其反擊十國　北約聯盟得啖笑

美國熱衷輸出美式人權價值，多個西方國家則有一味跟從的習慣，畢竟人權是各國最沒有爭議的同光譜活動。不過，近日這些國家踢了一塊鐵板，包括美國在內的十個國家大使被土耳其總統埃爾多安評為十大不受歡迎人物，更間接以驅逐令威脅他們。

埃爾多安日前向民眾發表講話，期間忽然話鋒一轉，談到外交大事，聲稱已向十個國家的外交部長下達命令，要把美國、加拿大、德國、法國等十國大使列為不受歡迎人物，更言明這些大使若不了解土耳其，可以走了。涉事國家周一發聲明稱不干涉土國內政後，埃氏立場軟化，收回逐客令。

驅逐外交官可大可小，而一國總統點名他國駐當地大使是不受歡迎人物，更是大事。可憐十國大使都是二手訊息消化者，據說，美國、加拿大、法國、芬蘭、丹麥、德國、荷蘭、挪威、瑞典及新西蘭大使，有人被查詢時傻眼了，只能回應傳媒說要了解一下。

埃爾多安動怒，是因為這十國大使早前發表聯合聲明，要求土耳其官方釋放64歲的囚犯卡瓦拉，該名商人被指涉2013年資助全國反政府示威，並在2016年的流產政變有一定角色。十國大使發表聲明後，埃爾多安初時按兵不動，日前卻選擇在一個民粹的場合大反擊，挑動民間情緒，狠狠落了這些國家的面子。

土耳其毫不客氣的反擊，似乎一點也不怕與十國反面，外交作風強悍。要知道，土耳其是北約組織成員，被他列為不受歡迎人物的十國大使中，有七國同屬北約盟友，土耳其與這些盟友國家或多或少還是有些軍事、經濟上的往來，但埃爾多安還是說翻臉便一點面子都不留。他要反擊的既是多國干預土耳其，更是選擇議題發難，因為十國企圖說項的人，是被官方認為發動政變的敵人。至於北約友邦，土耳其似乎也不願熱臉孔貼上去。

最近土耳其不是被美國拒絕出售F35戰機，便是與希臘在地中海爆水域爭奪，盟友紛爭不斷。而這個軍事合作組織要共同針對的敵人俄羅斯，土耳其卻與其有軍售合作，難怪土耳其早被視為北約的一隻孤狼。