功夫茶：強積金大筆提走　唔移民唔通攬炒

喃嘸佬畀鬼迷，鈴鈴都掉埋。呢，港人近年爭住舉家移民海外，都唔知畀乜迷咯，有啲連體弱無助嘅父母都丟低唔理！據社福界反映，「移民遺老」現象大增；港人趕移民就連父母都丟下任其自生自滅，一個衰世，唔通連傳統「孝道」都失落埋？都咪話唔悲哀！

嗱！本港社會雖然冇黑暴期間咁動盪，之不過政局不穩，尤其政府施政無能，連一個「健康碼」都搞唔掂，粵港兩地幾近兩年「生死不相往來」，港人心情之沉鬱，已非功夫茶所能形容！有人話齋，講乜鬼嘢融入大灣區，依家你連一隻腳都伸不過羅湖橋，明天百花齊放鳥爭鳴，天光霞影共徘徊，美景幾咁正，又關你叉事咩！

為政者心中無民，講多過做，民生經濟冇改善、醫療教育全倒退、防疫至今立立亂、公屋輪候慢似龜、基建沉降頻出現……阿哥，港人有乜辦法唔哀莫大於心死吖！呢，唔少港人決定移民，部分人更利用BNO申請英國政府推出嘅「5+1」居留方案，儘管積金局今年3月發出嚴正聲明，指港府不承認BNO護照作為有效旅行證件和身份證明，亦不能作為提前領取強積金嘅永久離港前證據。咁又如何？

根據積金局季報顯示，今年第2季以永久離開香港為理由，提取強積金嘅申索宗數有8,000宗，按季升約4%，按年增加約33%，令人關注資金外流。強積金全筆提早攞走，唔移民唔通等畀政府攬炒咩！積金局主席接受訪問時就認為，以永久離港為由提早提取強積金嘅申索宗數，並不等同移民數字，因為當中涉及僱員完成合約返回自己原居地，亦有移民內地生活人士，計劃成員亦未必只得一個強積金戶口，故認為申索宗數不等於申索人數。其實，講多無謂，食多會滯，數字本身會說話！

過去幾年，保安局都指出申請「良民證」人數大增，移民急增係不爭嘅事實。英國政府大早已表明申請簽證嘅文件不包括良民證，也就難怪統計移居海外嘅熱門地，去年排第一係澳洲，其次係美國，排第3係加拿大，英國三甲不入。其實移民英國向來十分踴躍，英國內政部早前公布，自從今年一月正式開放畀合資格港人申請BNO簽證赴英居留，截至今年6月底共收近65,000宗，其中逾47,000宗已獲批，不少申請為家庭移民。

以前移民多數係中產階層，依家據稱月入兩萬元都趕住移民，都真係世事常變，變幻才是永恒！高官就話對港人移民「完全冇意見」，之不過，專家估計未來5年移民潮仍會浪接浪，「香港幾好都有，點捨得走」呢支歌正式壽終正寢！呢個政府仍一味自我感覺良好，從不反省點解咁多人急急走佬？唔通「餞別飯」特別好滋味咩！