產評：美通脹兇難企硬　貿戰降溫時機至

美國通脹持續升溫，就連具有非凡地位的聯儲局前主席格林斯潘（下稱「格老」）都不諱言，通脹並非暫時性。事實上，如今美國面對的是全面通脹，與中國主要物價升勢集中在上游資源的境況大不同。雖然拜登政府仍然自說自話，但若未能穩定通脹預期，勢將抑制消費和投資，加劇滯脹風險。在這個背景之下，正是美國落實取消中國關稅，以控制進口通脹的良機，且看11月兩國元首可能進行的視訊峰會能否傳來佳音，否則全球要有心理準備，美國滯脹危機會引領世界經濟走進極地寒冬！

全球大宗商品價格顯著上升，疊加需求回揚、航運和供應鏈受阻，以及零售商囤貨應節等等的因素影響，9月美國消費物價指數升幅創2008年以來新高。今年美國人幾可肯定要過昂貴的感恩節、聖誕及新年。曾主理美國貨幣政策的「格老」提到，美國正面對持續性高通脹風險，並認為通脹走勢將明顯高於過去廿年的平均2%水平，且政府債務上升和其他潛在壓力下，都令美國通脹於中長期持續高企。

「格老」的說法，顯然與現任聯儲局主席鮑威爾及財長耶倫有出入。誠然，拜登政府不是不知情，而是不欲過早「收水」影響經濟復甦步伐，尤其是明年11月國會中期選舉，惟愈是心存僥倖，就愈有機會帶來滯脹大禍！由於每次美國金融風險外溢，新興市場受創比美國更甚，故見今年以來，俄羅斯、巴西、南韓等央行毫不猶豫大手加息，反映它們絕不輕視美國通脹失控風險外溢的威脅。

可誰料到，第三季末內地突然爆發電荒，煤價飛升，令製造業面臨斷電之苦，大大打擊供應鏈，時值出口旺季，影響供美貨物，變相為美國通脹撥火。至於中國，物價上升主要集中在上游資源類別，當局已嚴打炒風抬價，觀乎9月內地通脹僅按年升0.7%，按月持平，整體物價升幅溫和。可見，美國比中國更着急要應對通脹威脅。

疫後需求復甦，遇上供應樽頸，即使是世界最大經濟體的美國也束手無策，想耐心等待「錯峰」過去，物價回落，可這個時間表似乎正愈推愈後，一旦消費者確立通脹持續上升的預期，消費意欲轉趨審慎，企業考慮到加息步伐可能提前而放慢資本開支，將足以令全球經濟增長放緩，加劇荷包縮水的滯脹風險，這是美國當局最不願見到的畫面，但實際上出現這種情況的可能性正不斷上升。

自第三季以來，美國放話要檢討中美第一階段貿易協議，依據早前耶倫批評前任政府對華徵收關稅損害美國消費者利益的取態，相信美國適時取消部分關稅措施的可能性猶存，而當前藉此降低進口通脹，緩解內部滯脹危機，理論上亦符合拜登政府的利益。

總而言之，眼前這張「通脹牌」，美國若拿捏不當，隨時引火自焚，禍及全球。最終拜登是選擇認低威透過與中國合作，盡快有效緩減通脹壓力；抑或索性攬炒提早收緊貨幣政策？答案必然會在年底揭曉，在未來兩個月金融市場定必好戲連場！