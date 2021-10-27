正論：撤豁免訊息混亂　健康碼依然無影

林鄭自「跌斷手」暫停職務至昨日復工，首度透露將取消大部分抵港豁免檢疫群組，以爭取盡快與內地通關，惟將取消哪些群組則語焉不詳，僅表示和香港日常運作有關的跨境貨車司機等仍可獲豁免。商經局局長邱騰華卻另有說法，指兩地貨運人員和港商將不獲免檢疫安排。一項如此重大的防疫政策，發放訊息卻如此混亂，徒激起業界憂慮，而「健康碼」依然無影，更是令人莫名其妙。

中港自去年2月起封關至今一直未能通關，不僅旅遊業首當其衝，商界生意大受打擊，中港家庭團圓無期才是最不人道。外界要求通關之聲此起彼落，惟港府一直擺出事不關己、高高掛起的姿態，直至傳出中央不滿，明確指出本港防疫措施必須盡量貼近內地標準，包括收緊機組人員、海員及外交人員豁免檢疫政策；醫護、檢疫酒店及機場員工隔日接受核酸檢測；康復者出院後要在指定地方再隔離14日等，否則通關免談後，林鄭才不得不改變態度。很可惜，高官一方面將通關說成是頭等大事，另一方面卻陽奉陰違，早前有俄羅斯駐港領事人員免檢疫入境後確診變種病毒，已證明即使沙特大使多名家屬中招、中央三令五申收緊免檢疫安排，港府依然無動於衷。

無獨有偶，有前高官在個人社交網站發表文章，怒斥「長此下去，香港死得」；一些有識之士亦紛紛質疑港府拒絕通關為另類攬炒後，林鄭昨日甫復工便揚言將取消多個豁免檢疫群組的入境安排，但仍然不脫拖拉陋習，未有清楚交代涉及哪些群組，單是跨境貨車司機是否不受影響，內地港商是否不再獲得豁免，特首和高官言人人殊，叫人無所適從。至於荷里活影星妮歌潔曼從高危地區獲豁免檢疫入境風波，將來會否重複上演，高官同樣說不出究竟。及後港府又透過友好傳媒放風，指或會先收緊保險、金融和上市公司高層的豁免檢疫安排，但經常「出事」的外交人員卻未有提及。

人們實在不明白，改變如此重大的防疫措施，涉及的群組及人員眾多，港府卻連發放完整訊息都做不到，一味放風和擠牙膏式爆料，徒激起不必要猜測和憂慮，這除了反映林鄭政府做事完全沒有經過深思熟慮，到底有甚麼好處？

更令人質疑的是，林鄭強調即使通關也是「由小到大」和「有序」進行，規模起初會「很小、有配額」，本來這樣也無可厚非，但她又不忘重申未有通關時間表。須知港府懶政已成常態，沒有時間表亦即代表沒有迫切性，以整個管治團隊由上到下皆不踢不動的作風觀之，林鄭此說的客觀效果是否意味連「由小到大」的通關也是拖得就拖，可思過半矣。

當然，通關最重要的「健康碼」，林鄭仍然隻字不提，本港專家甚至連如何接種第三劑疫苗也跟內地唱反調，內地呼籲注射同源，香港則支持溝針。中港通關波折重重，責任顯然出於港府人為地製造通關障礙，打的是甚麼算盤，不由人不疑問。