正論：海洋公園無得救　公帑豈能再白投

萬聖節臨近，海洋公園除了舉辦「哈囉喂」活動，還提前為港人送上一份驚嚇「大禮」；獲港府兩度撥款「救亡」後，海洋公園在2020至21財政年度依然勁蝕，未能扭轉連年虧損局面，隨時要港府再度撥款。過往被視為香港標誌性景點之一的海洋公園，曾為港人帶來無數歡樂回憶，但如今只為港府財政製造災難，難怪市民當初普遍反對撥款，事實證明群眾眼睛是雪亮的。

新冠疫情爆發後，海洋公園經營每況愈下，一度瀕臨破產倒閉，去年5月及今年3月獲港府撥款合共超過120億元，才得以苟延殘喘。然而園方顯然未有把握時機「逆轉」，其最新財務報告顯示，2020至21財政年度的入場人次下跌至140萬，大幅減少36%，收入亦下跌45%至約3.9億元，扣除政府資助前的經營虧損淨額超過11.1億元。核數師甚至對財務報表「無法表示意見」，香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，這反映核數師對公園的可持續經營能力抱有疑問。

在報告中，海洋公園把虧損歸咎於疫情，其實不無道理；受防疫措施所限，公園共有146天需暫停開放，即使重開後，客容量亦受限制。然而冰封三尺、非一日之寒；香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，除受疫情影響，與公園管理層管理不善及理財不佳作風也有關。早在疫情爆發前，海洋公園已出現由盛轉衰的迹象，公園設施被批老舊、過時，加上競爭對手屢屢推陳出新，令海洋公園人氣大減，不但市民對之缺乏熱情，甚至連遊客亦無人問津。

更甚者，海洋公園籌備已久的「重頭戲」水上樂園延期多時，今年中秋節終於開業，卻在短短一個月內接獲多宗投訴，多名遊客受傷，甚至有遊客玩後皮膚出疹，質疑水質差；颱風過後，海洋公園僅允許遊客換票，更是被炮轟為「無良心」，受盡輿論詰難。非難縱小，但聚沙成塔、積水成淵，市民對水上樂園的熱情冷卻，也驅使海洋公園步入萬劫不復的深淵。

物競天擇、適者生存。海洋公園曾經盛極一時，但要重鑄輝煌、易天改命又談何容易。巨額公帑投入，猶如「財到光棍手，一去無回頭」，海洋公園的經營未見起色，固然是受外在因素拖累，但要擺脫衰落，只有靠海洋公園內在自救。奈何一年來，海洋公園得到撥款後，仍處於半放棄狀態，一味縮減營運開支維持局面。長貧難顧，學者自然擔心公園會淪為「負債黑洞」，向政府「攤大手板」用公帑埋單，淪為財政上的無底深潭。

面對困境的又豈止海洋公園，香港現時房屋短缺、青年失業率高企，經濟委靡不振；港府若然一意孤行，繼續投放大量公帑，猶恐最終顧此失彼、因小失大。假如海洋公園最終未能自救，難逃倒閉命運，港府不可沉醉於回憶中，理應蝮螫解腕、展望將來，及時回收海洋公園的土地，用於建樓房、解民困，真正回應市民的訴求，方為上策。