世界視線：澳洲官商欺鄰國　政治收購大吃小

為了阻止中國影響力滲透南太平洋，澳洲政府周一與澳洲電訊公司聯手，斥資21億澳元（約122億港元）收購在多個太平洋島國擁有業務的電訊公司Digicel Pacific。諷刺的是，澳洲指摘中國脅迫及破壞亞太和平穩定時，自身卻把南太平洋視作勢力範圍，以政治收購大吃小，把強權政治發揮得淋漓盡致。

Digicel Pacific的業務遍及瑙魯、薩摩亞、瓦努阿圖、湯加、斐濟，以及近年經濟依靠中國的巴布亞新幾內亞。過往有報道指，中移動有意收購Digicel Pacific，因此引起澳洲憂慮，先下手為強亦不足為奇。上述島國呈弧形包圍澳洲，更位於澳洲通往美國的太平洋航線上。因此，澳洲在封殺華為後，索性一不做二不休，官商聯手收購大型企業，壟斷鄰國電訊市場。

在現代外交關係中，平等及互惠是主流國家的外交標準。惟澳洲對待南太平洋島國仍擺出一副高高在上的姿態，把區內視作勢力範圍，橫行霸道。在國力懸殊對比及仰賴澳洲經濟援助下，諸島國只能忍氣吞聲。撇開收購電訊企業一事，在前年太平洋島國論壇上，澳洲對斐濟的提議置之不理，拒絕減少煤礦開採，並批評鄰國不尊重，更強調煤炭產業是澳洲的「紅線」。

此外，澳洲多年來把試圖尋求庇護的難民，強行送往瑙魯或巴布亞新幾內亞安置，但拘留中心環境惡劣，而且大量難民長時間拘留形同監禁，損害人權。澳洲指摘中國在新疆種族滅絕時振振有詞，但對拘留中心的難民慘況避而不談；如果沒有細心留意，真的會以為澳洲是名副其實的人權大國。澳洲的雙重標準不但反映在中澳關係中，亦體現在與南太平洋鄰國關係中；坎培拉一方面指摘中國貿易欺凌，但另一方面以大吃小，把南太平洋的電訊網絡據為己有。

澳洲與美國、英國結成三國同盟後，主動發起政治收購，以求維持在南太平洋的優勢。隨着中澳角力愈演愈烈，角力場從政治、軍事及經濟，延伸至通訊。除了電訊外，澳洲對中國企業在南太平洋的海底電纜工程亦憂心忡忡。可以預見的是，南太平洋小國將無可避免捲入大國競爭中。