功夫茶：拆完又霸無王管　官僚包庇村霸狂

斬草不除根，春風吹又生！然則，除惡不務盡，春風吹更狂！更何況係侵海霸地好易發，晚來風急，怎一個「霸」字了得，霸得快，好世界，你又吹得我脹咩？

各位，功夫茶講緊西貢相思灣村內嘅村霸，其中一個係黃子洋，搞到相思灣村亂象不停，霸完陸地又霸海，就爭在未霸到上天空！呢，《東方》去年獨家揭發該村內違建道路及僭建碼頭事件，並發揮傳媒第四權一直鍥而不捨追查真相，要求查出罪魁禍首並提出檢控，惟地政總署一味拖，拖近11個月後，先話「證據不足」不作檢控。《東方》為此三度去信申訴專員公署投訴，最近一次並提出7大問題，質疑有人貪污舞弊，部門涉行政失當。

村霸事件經本報踢爆後，地政總署係有「做嘢」，違規經營嘅水上活動店所在建築物曾被拆卸，卻任由村霸「流竄」喺附近霸官地繼續「擺檔」；即係村霸違規完又違規，政府就好似冇爪蟛蜞，死吓死吓！更可笑嘅係，部門跟進有關違規問題，清拆及善後工程費用卻統統由公帑埋單，如此慷市民之慨，替村霸收拾爛攤子，有冇搞銀錯吖？

村霸惡行多次被《東方》踢爆，不但毫無收斂，反而變本加厲，將租艇生意搬去附近空地，並架起火辣艷紅帳篷繼續做生意；每逢假日生意滔滔，吸引大批遊人到訪玩水上活動，大量車輛造成交通阻塞及違泊問題，有人就利用空地作停車場大收買路錢！頗有舊時代草莽英雄之架勢：「此山是我開，此樹是我栽，要想過此路，留下買路財」！今只不過變成「此停車場是我開，此地是我霸，要想泊架車，留下陀地費」而已！

敢問有如此狂妄嘅村霸，香港究竟仲算係法治文明之區嗎？加上上址多間村屋亦一直丟空，當中包括神秘丁屋至今未獲批「滿意紙」，惹來套丁疑雲。村霸張揚之惡行劣迹，事實上亦惹來外籍居民及非原居民代表不滿，原本要求係今個月10日喺村公所召開聲討大會徹底反擊，惟因遇颱風而取消！今颱風已遠去，之不過村霸經營嘅水上活動店，拆完又霸，如雨後春筍再違建，咁同無王管有乜分別呢？

規劃署早前已指出，有關水上活動店喺《清水灣半島南分區計劃大綱核准圖編號S/SK-CWBS/2》上劃作「鄉村式發展」地帶，並非新界豁免管制屋宇的處所內作商店及服務行業用途，必須先取得城市規劃委員會給予嘅規劃許可，才可經營商舖，否則屬違例發展。阿哥，明文規定，點解村霸可以一直違法經營而地政總署卻如喃嘸佬跌落糞坑，冇晒符！事非尋常，村霸冇保護傘撐腰，搵鬼信咯！功夫茶覺得廉署等有關部門，再不能借咗聾耳陳隻耳，當乜都聽唔到囉！為保香港法治核心價值，Action！