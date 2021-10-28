任何市場經濟活動，都可以帶有政治涵意，或轉變為有政治效果。此所以西方經濟學開始時是政治經濟學，不是今天的去歷史、去政治的市場經濟學。

近月來，中國節能減排，抑制部分的工業生產，和由此產生的出口。減排是為了環保，節能除了環保外，還有成本因素。中國減少生產，當然會影響市場供應。為了保本國市場，減少出口是合情合理的市場行為。企業可決定出口與否的取捨，考慮的是眾多因素。生產成本、原材料中間產品的供應、能源成本、環保要求、出口的各種風險，包括美國動輒制裁別國企業的政治風險，外國企業無法付帳的經濟風險，還有匯率因素、利息因素。企業取捨的代價無論是贏蝕都是由企業承受，但除了非法行為外，每一個因素都可以言之成理。市場多變，沒有任何方法可保證盈利。市場行為便是企業決定，表面上不涉政治，但實際上各種風險，成本盈利因素都有政府和政治成分在內，排除不了。而各種政治風險評估，不可能準確，政治變化與市場風險難以估計。企業因評估作出冒險或避險行為，這便是市場經濟、企業行為的政治經濟學。

中國近月減少鎂的生產，主要是因節能減排，衡量各種因素後，企業減產減出口，以逃避虧損。即使有政治的考慮，例如對歐美政府制裁中國企業、增加關稅的政治評估，也是合理的企業行為。可是，由此卻可引起歐美企業和政府的大震動。原因很簡單，鎂廣泛用於交通、電子訊息、航空航天、通訊與計算機導彈的生產。中國在全球市場佔85%以上，在歐洲市場佔95%以上。年初以來，已經加價4倍。進一步缺貨的話，價格還會漲，而供應不足，二者會把歐美眾多依賴進口的企業扼殺。中國企業的市場行為便構成了歐美企業的危機。中國企業壟斷的基礎是歐美企業在政府支持下，因環保、利潤因素而放棄生產，轉移生產至中國，讓中國承受了環保與低價的代價。可是當中國被動地壟斷之後，中國一動，歐美企業和經濟便如倒骨牌那樣受挫，這是自作自受。

因此，政府怎可容許本國企業為追求利潤而罔顧國家的經濟安全呢？中國成功是不聽西方經濟學的教導，西方失敗是信了自欺欺人的西方經濟學。中國以這樣強大的生產壟斷權，又怎會容易被歐美所魚肉呢？