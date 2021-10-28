新上任的「海關一姐」何珮珊接受《東方日報》獨家專訪時表示，近年香港本土恐怖主義萌生，《港區國安法》實施後，走私槍枝彈藥、小型武器、戰略物資的案件明顯減少，但今後仍需密切關注有否別有用心的人士，把滲透危害國家安全訊息的書本雜誌、日用品等流入香港，進行「軟對抗」。

身為海關關長，何珮珊還是香港維護國家安全委員會的委員，及香港保安局跨部門反恐專責組的成員，這樣的職務令她強調，海關部門在制訂政策和執行公務時，必須將維護國家安全、打擊恐怖主義活動列為首要考慮及就相關風險作出評估。何珮珊表示，海關會透過保安局的反恐專責組，與不同的執法部門緊密聯繫，當遇到相關案件時，透過情報交流，轉交情報小組跟進分析。何珮珊還表示，為了進一步減少違禁品流入香港，「智慧海關」下的相關管理措施、「數據系統」的偵測手段都可以有力地打擊「隱藏的罪案」。

何珮珊的介紹，讓人了解香港海關為打擊恐怖主義活動，和危害國家安全的活動已經布下了天羅地網，做到精準打擊。兩年前爆發的反修例黑暴，到底有多少走私槍枝彈藥、小型武器、戰略物資流入香港，至今是謎！期間使用了多少，「隱藏」了多少，也無人能知。不過，有一點可以肯定，從黑暴規模、時間持續逾年來看，走私流入香港的武器和戰略物資絕不在少數；那些隱藏起來的東西，隨時可用來從事恐怖主義活動和危害國安的活動，它們未被查明繳獲，其危險性、危害性絕不能低估。這麼說吧，黑暴雖然已經平息，但他們人還在，武器還在，炸藥還在，他們的「硬對抗」仍然可以隨時突襲、爆發。

與此相呼應的，是反中亂港勢力把滲透危害國安訊息的書本雜誌、日用品等流入香港，用他們的「軟實力」、「思想文化」武器為他們今後再發動「顏色革命」做好準備，他們還會「軟硬兼施」、「文武配合」！