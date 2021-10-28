無事不登三寶殿。繼美國貿易代表戴琪本月初與負責中美經濟談判的中國國務院副總理劉鶴舉行視像會議後，美國財長耶倫周二也和劉鶴通了視頻。雙方主要財經官員短短一個月內兩次對話，而且都是美方主動提出，中方應約，這說明甚麼？說明美國經濟形勢委實不妙，不得不頻頻向中國伸出橄欖枝，說是討論宏觀政策溝通協調，其實是求救來了。

2008年爆發金融海嘯後，美國高官相繼訪華，要求中國「風雨同舟」。現在也許還沒到這種地步，因為美股還在繼續創新高，美元最近也明顯轉強，表面上風光得很。可惜表面風光掩蓋不了深層危機，美國目前最大問題就是通脹持續升溫，加上全球大宗商品價格大幅飆升，以及航運和供應鏈受阻，可謂雪上加霜，美國既面臨物資供應短缺，更面臨滯脹風險。最要命的是，美國國債已接近29萬億美元，單是本年度聯邦財政赤字就達到創紀錄的3.1萬億美元，不可能長期瘋狂印鈔和發債。

明乎此，就知道為何美國財經高官頻頻對中國伸出橄欖枝，因為只有中國才能解救美國。問題是，中國還會像2008年那樣伸出援手嗎？這就要看美方的誠意和態度。

劉鶴在視像會議上明確表達對美方取消加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切，說白了就是要求美方先撤銷關稅，否則一切免談。畢竟現在是你有求於我，而不是我有求於你，美方不先展示誠意，中方憑甚麼幫你？

正如中國外交部副部長謝鋒早前質疑，美方只想解決自己關切的問題；壞事做絕，還想好處佔盡，天下哪有這樣的道理？沒錯，美國一方面全力遏華，一方面希望「再掛鈎」，好像精神分裂似的，中國何必隨其起舞。