在全城群情洶湧之下，林鄭似乎抵受不住壓力，跌斷手復工第一日即宣布擬取消大部分抵港豁免檢疫群組，爭取中央盡快與香港通關。

不說不知道，一說嚇一跳。目前獲豁免檢疫入境的群組多達12類，包括機組人員；貨船及客船船員；政府人員；金管局、證監會、保監會高層；防疫學術專家；航空公司、機管局高層；上市公司董事；已納入恒指的上市公司董事、行政人員；銀行業高層；證券及期貨業高層；保險業高層。消息指或會先收緊保險、金融和上市公司高層的豁免檢疫安排，預料本文見報之日，政府應有正式公布。惟正如有識之士質疑，病毒不長眼睛，不會因為某些人是日理萬機的高層人員而不受感染，港府卻動輒以影響本港金融中心運作為藉口，為這些人大開方便之門，難怪輸入個案源源不絕。

看到上述獲豁免群組名單，更是令人恍然大悟，何以港官對通關一直擺出事不關己、高高掛起的姿態，皆因通不通關，對他們都沒有影響。一來政府人員有免檢疫特權，二來金融界高管一直不受約束。何況這些特權人士大部分都有親英美的傾向，跟內地不通關正中下懷。其實，許多跨國大企業早就在疫情下利用互聯網技術，人員不用入境也能繼續運作，何以港府偏偏要為這少數人製造防疫漏洞？

再者，從近日有俄羅斯駐港總領事館人員免檢疫入境後確診變種病毒，加上早前亦有沙特領事一家多口中招，可見免檢疫入境最大缺口來自外交人員。港府至今不敢觸動這些人的奶酪，堪稱不負責任。要知道，外交人員入境後便會返回居所隔離，這些居所深入社區，而且不遵守隔離令者大有人在，隨時為變種病毒在社區大爆發提供可乘之機。