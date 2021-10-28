第6屆立法會會期即將結束，回顧5年前，筆者以「撥亂反正，破格求變」的口號進入議會，立法會經歷了許多前所未有的挑戰，正如主席在先前的告別晚宴上所言，可謂是「甜酸苦辣」樣樣齊全，除此之外還有「驚心動魄」，這些感受如今仍歷歷在目。

先說甜，5年前筆者剛來到立法會，既覺得新鮮，又飽含期待，在這個殿堂級的議會中，各司所職，分工合作，是多麼神聖而光榮的事情。當時30多個新人集聚一堂，看到這些新面孔，應該是甜蜜的開始，怎料那甜蜜的感覺很快就走樣變酸！

酸的感覺在第一個禮拜就有所體會，尤其是幾名反對派議員偏偏要搞大動作，他們就是不想承認國家，不想承認中央政府的合法性，想搞「港獨」的心是再明顯不過了，尤其梁游事件嚴重破壞了誓言的尊嚴，又出現了鄭松泰倒插五星旗事件，令人心酸，為何這個年頭進入議會的年輕人的思想行為如此幼稚無理！

當時，筆者針對梁游事件出了獨立聲明，強調他們沒有權利再進行宣誓。等到他們企圖前來宣誓，建制派採取了統一的行動，集體走出會場造成流會，我們在是非問題上判斷得精準，當時惟有流會才能不讓他們得逞。好在隨後特區政府採取法律行動，全國人民代表大會通過對《基本法》第104條有關進行釋法，最後將這些反中亂港的泛民議員全部DQ。

隨後，苦的感覺也有出現，泛民議員在議會裏拉布搗亂，為了撥亂反正，我們在2019年修改了議事規則。議會外，似乎有不少年輕人受荼毒，支持這班反對派議員搞「港獨」衝擊立法會，那時的確如臨大敵，做的人辛苦，看的人更感到辛苦。

有苦也有辣，面對「港獨」勢力的囂張氣燄，筆者在2017年發起「反港獨、反冷血、反偽學」的吶喊行動，要在香港撥亂反正。但反對派就執着於活動上「殺無赦」的言論，企圖譁眾取寵，對方的手段可謂毒辣，筆者安然以對，但凡頭腦清晰的人會明白他們說的是一派胡言，作為一個勇敢的中國人，就要挺身而出反對「港獨」。讓全世界都看到，哪怕風風雨雨，人心惶惶，但總有一批愛國愛港人士，為了止暴制亂而全力以赴，大家也無所畏懼，與黑暴勢力鬥爭到底！

明天筆者會繼續和大家談一談過去5年在立法會的驚心動魄！