近日一套大熱韓劇在全球引爆新一波韓流，熱議不限於觀眾群，連北韓官媒、澳門政府部門也先後發文批評，英媒更盤點了劇集揭露的南韓社會問題，但怎也不及美媒酸溜溜的惡意批評來得惹笑。美國根本無法面對以往影視文化軟實力傲視全球，如今卻日落西山的事實。

美國人對韓劇的戒心，正如在經濟及高科技領域上對中國的敵意。美媒以「空洞、血腥的卡路里」大肆貶抑，將劇中幕後大佬的伏筆鋪排，羞辱為「從一公里外就看得出來」，對於該劇嘗試觸及的社會問題，譏為「假裝與當代社會有關」。說得好像當年荷里活電影俘虜全球，靠的就不是爆谷電影元素、女主角露點等拳頭與枕頭的味精。美國人不論面對娛樂文化還是經濟貿易的強勁挑戰者，都只能以抹黑詆毀對手作回應，而不是自強不息，皆因有人並非君子。

相比之下，英國人對於亞洲人地位日漸抬頭，至少還能裝出紳士風度。值得留意的是，英媒歸納出此劇觸及的社會問題，包括：貧窮、移民受剝削、政商界醜聞等，正是同時也存在於美國卻不願意面對的問題。美國人如能減少以人權指罵別國，多自我反省，或許也有機會成功。若像應屆奧斯卡電影《浪跡天地》「假裝與當代社會有關」，則連香港那班請求美軍登陸的年輕人也打呵欠。

南韓電影《上流寄生族》去年捧走了最佳電影、導演等4項奧斯卡，時任美國總統特朗普破口大罵，並上綱上線至美韓貿易問題。《上》大部分時間將沉重的貧窮問題以黑色幽默來包裝，手法比今次以殺人來講述相同議題的韓劇更見高明，但後者面對江河日下的美國已經夠贏。美國只配在抹黑他人的「墨魚遊戲」中稱王稱霸。