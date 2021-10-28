美國的經濟體量比中國大，軍事實力也比中國強，論單打獨鬥，按理定然是美勝中敗。更兼日本、英國、印度、澳洲丶加拿大等國，都站在山姆大叔一邊，替中國助拳的強者卻不多，可謂輸人又輸陣，北京理當要敗得十分狼狽。

事實卻不然，自從2018年美國掀起對華貿易戰以來，中國對美出口是不跌反升，華盛頓加徵的關稅，據說90%是由美方負擔，只有10%由中國廠商支付。華府又一度勾結加拿大，羅織罪名，強行軟禁中資企業華為的副董事長孟晚舟。事件擾攘近3年，美加兩國最後還是沒輒，便胡亂找個理由，把孟晚舟放還。此番折騰，近乎是一無所獲，白宮團隊只能在背地裏恨得牙癢癢。

美方看來是陣容龐大、旌旗蔽天，我方以寡敵眾，卻能不落下風，點檢下來，原因何在？呵呵！我不是老在說嘛，中南海之內或許有高人，他們明白到，與其鬥聲勢，不如鬥氣運。昔日的元朝軍隊天下無敵，但強攻日本，卻遭遇風暴，致使全軍盡墨，可見天命不佑，實力再強也是徒然。

如果時間永遠定格在2019年，面對列強圍攻，中國自然是久守必失，但時運是會轉變的，知命之人能駕馭命運，大抵就是這個道理。美國千算萬算，卻算不出由2020年起，自己及盟友們都要遭受新冠肺炎疫情的重擊。單計美利堅，至今已有70多萬人因染疫而死，人數遠超美國歷次對外戰爭陣亡者的總和。在嚴峻的疫情下，歐美國家民生凋疲，經濟欲振無力。華府更沒料到踏入2021年，美軍從阿富汗退走，場面竟然如此狼狽，使這個世界第一大國顏面掃地。氣運與時遷流，如今正值東升西降，中國乘勢而興，看來是天命使然。