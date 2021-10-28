香港人這兩年肯定活得不是滋味，怎麼說呢？或許就如秋後嘅螞蚱，冇幾日蹦躂！未到虎年，都已經苦過弟弟！政府抗疫，進退失據，張弛無度，搞到粵港兩地通關仍在雲水煙霧中，兩地親人想見一面都難過取西經！

呢，豁免檢疫人士成為本港防疫大漏洞，一度引起社區爆發，一早已有消息指內地不滿港府寬鬆嘅豁免檢疫政策而拒絕兩地通關，可惜政府當「一國」冇到，一味自我感覺良好，一日到黑話有機會就同內地官員深入溝通！溝條毛咩？若然學澳門，跟足「一國」指示，就唔使遲至日前先「忽然開竅」，指為爭取通關，將取消大部分免檢疫入境群組，機師、船員及來港拍戲嘅影星，即使如妮歌潔曼，相信再難有免檢疫呢支歌仔唱咯！

此外，對內硬推玩殘市民嘅「安心出行」；新冠康復者出院需隔離14日，與內地看齊，以滿足內地通關三大條件。早知今日，何必當初？若然一早依足內地要求行事，而本地個案幾已「清零」，相信過關已不是夢！可惜庸官自把自為，官僚制度下咁多年來優容苟安，凡事「意見接受，態度照舊」，遂使香江陷入泥沼，通關至今仍未有時間表，港府一貫油膩，只表示會循序進行，且開頭只能「小規模」通關。

事實上，「通關」已成為頭等大事，再拖下去，香港真係死得！近月失業率回落速度放緩，其中15至24歲群組失業率雖從去年20.3%水平回落，仍高企於15%，遠超整體平均數，財爺指經濟失衡致社會矛盾！咁又係噃！因疫情關係，船期失準，食物供應鏈持續混亂，樣樣加價，唔好話活牛狂加，打邊爐一碟手切肥肉睇怕都要400蚊，連雪藏雞翼都話要加約15%！一個美國橙由5元漲至9蚊，阿哥，基層怎麼「好好生活」？