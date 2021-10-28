倘區議會獲保留的話，民政局必須總結區議會之亂，吸取失敗教訓，重新制訂統一規管區議會和區議員的紀律守則和運作規範，及必須依循的運作指引和確立懲罰及扣薪機制，全面管好所有區議會。

自去年1月，靠黑色暴亂上台的300多名反中亂港的前區議員肆虐，佔領和操控18個區議會中的17個後，全港市民才警覺原來區議會之亂，較之立法會反中亂港議員的搗亂破壞，有過之而無不及。並由此警醒全社會，原來區議會的相關條例和運作指引只是君子協定，對於違規違紀的各種搗亂破壞完全不起作用。淪陷了的區議會在反中亂港議員的主宰下，可以推翻原本的所有制度和所有規則，重新制訂他們奪權後的運作規則。

若不是執行今年5月通過的《宣誓及聲明（修訂）》條例，要求區議員如全港公務員一樣必須依法宣誓，今天的區議會一定「亂過亂世佳人」。公帑被全數浪費，豢養黑暴「港獨」分子，並幫助反中亂港勢力不斷繁殖，區議會諮詢架構性質完全違反《基本法》第97條規定，變形走樣，成為反中亂港勢力的地區橋頭堡。

立法會經過修訂和執行新的議事規則和懲罰扣薪機制後，再加上嚴肅對議員資格把關後，已逐步恢復常態，逐步重回健康的軌道，為政府修訂區議會和區議員的規管作了良好示範。民政局和民政事務總署責無旁貸，應立即效法立法會的經驗，研究統一規管全港區議會的法例、法規和守則指引，絕對不能再出現區議會和區議員無王管、無法管、無得罰、只出糧、不幹事，甚至公然違憲、違《基本法》、違《港區國安法》的犯法行為，卻沒官員敢報警執法的情況。徐英偉局長請三思吧！