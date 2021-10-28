與20年前通過拆分引入市場競爭相比，近幾年內地央企不斷通過合併重組來做大規模，為此形成一批新的巨無霸央企。這種做法，一方面加強對重點行業掌控，造成國進民退，抑制民企介入，防止資本階層做大；另一方面是統一爭奪國際市場話語權，作為與西方國家抗衡叫板的工具與籌碼。

與此同時，另一項改革也在加速推進中，大批央企巨頭正在集中搬離北京。僅今年4月份以來，兩家新組建的副部級央企中國衞星網絡集團、中化控股公司均宣布落戶雄安新區，副部級電力央企華能集團也宣布將總部搬遷雄安。雄安專設了國企總部區，中化獲得001號門牌。9月下旬，新組建的中國電氣裝備集團在上海掛牌，中國長江三峽集團則將總部從北京遷至武漢。而正在醞釀籌備的中國物流集團、中國稀土集團，也大概率將總部設在京外。

央企總部集中離京，與大環境息息相關。內地的央企，在計劃經濟時代，原本都是條塊分割的政府部門，如航空工業部、石油部、電力部、化學工業部、機械工業部等，後來陸續翻牌改制為央企，自然都扎堆在北京。北京也是世界上大型企業總部最多的城市之一。

而最近幾年，北京轉而啟動疏解「非首都功能」，解決人口聚集、交通擁堵、資源過載、污染嚴重等「大城市病」，重拳出擊，甚至不惜強行驅逐低端人口，關停市場，搬遷工廠，市政府機關也搬遷到城市副中心。打造雄安新區的目的之一就是為北京瘦身服務，轉移職能，與城市副中心並列為北京的新兩翼。

這種情況下，央企離京，已是箭在弦上不得不發。央企號稱「共和國長子」，自然須承當表率。雖然目前雄安尚缺乏承接央企的經濟與科技底蘊，但多家央企之所以爭先遷至雄安，無疑是首先出於政治考量，借此宣示效忠表功。

而搬遷上海、武漢等大城市，則有利於央企貼近自身發展主業，優化產業布局。近幾年合併組建的中遠海運集團、中國船舶集團、寶武鋼鐵集團、中國電氣集團，總部均設上海，可看出中央高層着力支持上海打造航運中心、新型裝備製造業中心的思路。

至於三峽集團，當初專為建設三峽工程而組建，本就誕生在湖北，十多年前為壯大規模、發展多元業務而將總部搬到北京。如今時過境遷，大方向逆轉，三峽集團遂又回歸老家。

不過，雖然目前的央企離京潮十分熱鬧，但背後亦有冷思考。在高度集中統一的領導體制下，北京彙集了幾乎所有的頂層政治資源，決策部門、監管部門、調控部門以及大型金融機構總部，都位於北京。央企的官員任免、業績考核、改革發展，一舉一動，都仰北京鼻息，「跑部錢進」仍是剛需。這種局面下，即使將總部搬離北京，難保又變相借殼在北京設置機構，反增溝通運行成本。