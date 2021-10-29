功夫茶：隔山買牛中伏多　海外投資盲摸摸

老一輩教落「揸藍籌，唔使走」！嗱！唔硬唔軟買微軟，有風跟風買滙豐，包冇死。之不過，「大笨象」曾跌到四腳朝天，靠佢「食息」嘅一族曾經一殼眼淚，可見一本通書不能睇到老，咁隔山買牛又點可能唔賴嘢呢？

各位，近年常見報章廣告或網上媒體銷售海外樓盤，講到個樓盤天上有地下無，總之，唔買就係人生一大損失，甚至錯過就後悔一世！之不過，有買家簽約付費後先發現「中伏」，誤中海外物業陷阱，個「神仙樓盤」同想像中判若雲泥！

呢，消委會就五花八門嘅購買境外物業進行研究，並喺尋日發表報告。調查發現多個銷售問題，包括一般消費者難以分辨物業係唔係由持牌營業員負責銷售、提供資料全面性或準確性均有不足、銷售廣告手法誇張誤導，以及準買家支付嘅訂金及留位費缺冷靜期等。阿哥，買樓喎，你估買棵菜咩！咁大交易銀碼都可以靠估冇辛苦？

消委會喺今年6至7月曾走訪20個商戶，合共36個境外樓盤、涉及8個司法管轄區，以探討營銷手法，發現當中15個為非持牌代理；當中只有3間分別於小冊子、宣傳單張或卡片中列出無牌聲明，其餘均冇提供相關資訊。即係大部分代理係無牌經紀，有起事上來，就側側膊，唔多覺，買家完全冇保障。

仲有更離譜嘅係，調查嘅所有商戶當中，九成喺銷售資料冇寫上免責聲明。另有兩次走訪過程當中，營業員僅提供日文小冊子及宣傳單張，更聲稱不懂日語，只靠專業經驗及猜測文中含意買賣喎！阿哥，賣樓賣到咁爛撻撻，唔負責，簡直混吉透頂！難怪截至今年8月，消委會收到106宗住宅及非住宅物業投訴。

眼見咁多人「隔山買牛」中伏，消委會建議賣方提供嘅資料及廣告宣傳，需根據條例加入法定責任；透過地監局指引，規定給予買方嘅資料及管制境外物業一手住宅物業廣告內容；就留位費引入強制冷靜期，以及強制要求所有境外一手住宅物業銷售須由持牌地產代理進行。阿哥，呢啲建議絕對合理，係對消費者最起碼嘅保障。

之不過，運房局及地產代理監管局就話：任何試圖限制只能透過持牌地產代理喺香港銷售境外物業，有可能違反自由貿易嘅原則。呢嗱！庸官至叻一招就係乜都攞「違反自由原則」做擋箭牌！港府無能，港人爭相移民，投資當地物業又欠缺監管，眼白白見港人中伏就廢噏當秘笈！喂！黑暴都攞「爭取自由」反轉香港啦！功夫茶奉勸港人買海外物業切勿盲摸摸，人講乜就信！否則花巨款買塊爛地或貨不對辦，屆時喊都無謂！