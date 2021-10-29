世界視線：兵封邊境拒執行　美軍政變倒狂人

美國國會暴動調查期間，前總統特朗普任內光怪陸離的構思陸續曝光。最新一宗是前白宮高級顧問米勒曾於去年春季，提出調派25萬士兵封鎖南部接壤墨西哥邊境，遏止偷渡潮，但在時任國防部長埃斯珀反對下作罷。特朗普為了連任法寶盡出，把美軍視作競選工具引起軍方高層反感，後者憂慮局勢失控，在國會暴動後剝奪特朗普的核武指揮權，如同發動政變。美國文武關係經此一役出現重大轉變，軍人會否完全服從文人政府存在變數。

在民粹主義浪潮下，政治素人特朗普倚靠富有感染力的演說，擊敗從政經驗豐富的希拉妮，當選美國總統。不過，特朗普入主白宮後，不改口若懸河及譁眾取寵本色，內外多項政策大多是虎頭蛇尾。在邊境危機一事上，特朗普最初是興建圍牆，但美墨邊境綿延逾3,000公里，圍牆不是一時三刻可以建成。

轉眼間4年一度的總統選舉來臨，遇上新冠疫情全球大流行，特朗普一方視為連任加分的好機會，因此精心炮製一齣政治表演。然而，稍有常識者便看出派兵封鎖邊境不可行，不但行軍補給困難，而且難以在短時間內從海外調兵回本土。歸根究柢，商人出身的特朗普把國家當成私人企業營運，稍有不合意即炒人洩憤，因此白宮上下充斥迎合聲音。

在去年選舉年發生的危機中，以黑人弗洛伊德之死觸發的反種族歧視騷亂最為轟動。主張恢復法律與秩序的特朗普，一度打算引用《反叛亂法》出動美軍平亂，無疑亦是另一場政治表演。事實上，埃斯珀及參謀長聯席會議主席米利，早已明言美軍不會為任何人及黨派競選。選舉敗局已定後，特朗普突然把埃斯珀革職，證明雙方早已不咬弦，亦含有幾分報復意味。

及至年初國會暴動後，美軍高層對特朗普的忍耐已超出紅線，無視特朗普是文人政府之首及三軍最高統帥的事實，與眾議院民主黨人有默契剝奪特朗普的核武指揮權，同時向中國軍方承諾不會輕啟戰端。特朗普任期尾聲掀起的漣漪至今仍未平息，嚴重衝擊軍隊政治中立原則；雖然軍方高層承諾不會介入政爭，但可以預見日後政權能否穩定交接，將取決於他們的一念之差。