正論：衣食住行樣樣貴　活在香港甚艱難

長安米貴，居大不易。若用這句古語形容今日香港，「居不易」肯定只會猶有過之。本港生活指數冠絕全球早已不是新聞，除了樓價高不可攀，近日連青菜售價也創下10年新高，加上活牛批發價一年上漲兩次、雪藏食品等皆受疫情及船期影響而售價節節上升，升斗小民想食一頓安樂茶飯也甚艱難。

一場新冠疫情，徹底改寫人們的日常生活，不僅旅行變得「奢侈」，就連每日進食的青菜肉類等也變成「奢侈品」。內地農產品因颱風及雨災的影響而歉收，加上疫情令船期延誤致運輸成本上漲，近日各類蔬菜瓜豆普遍加價三成。例如茼蒿本月初的批發價為每斤8.1元，惟近期飆升至20.9元，及至前日稍為回落，也要16.8元，足足較月初貴了逾倍；青白菜前日批發價為每斤9.5元，較月初5.6元貴近六成；菜心亦水漲船高至每斤9.1元，比前貴兩成；豆苗升幅更勁，超過四成至每斤42.1元。業界直指，菜價高企為近10年來所鮮見，預料農曆新年市民仍要捱貴菜。

菜猶如此，肉何以堪！獨家代理內地供港活牛的五豐行上周起提高活牛批發價，肥牛每擔（100斤）由5,280元調高至5,710元，即每斤52.8元至57.1元，加幅超過8%；改良牛每擔由4,820元調升至4,970元，加幅超過3%，兩者俱是今年內第二度調高價格。羊毛出自羊身上，批發價提高，零售價當然也會提高。尤其近日天氣轉涼，多了市民打邊爐，惟肥牛價貴，市民值此深秋可謂倍添「涼意」。

以為不吃鮮肉改吃凍肉甚至罐頭可省點錢吧？結果這個如意算盤也打不響。疫情下全球航運供應鏈斷裂，凍肉、食油、糖、罐頭等統統漲價，其中午餐肉、豆豉鯪魚等罐頭因銀碼低，且需鐵罐包裝，牽涉多一個生產商，近月價格升幅達兩、三成；雪藏雞翼等食品供應量明顯減少，價格亦漲了一成至一成半，早前甚至因為船期不穩致某大型連鎖快餐店一度沒有雞翼供應。牽一髮動全身，疫情威脅人們健康之餘，更貼身的影響正逐步浮現，可以斷言，只要疫情仍然持續，百物騰貴的情況亦難有改善。

本港食品依靠進口，內地為最大供應地，其次是智利、泰國、美國、巴西等，一漲俱漲，一損俱損，在疫情下誰也無法獨善其身。惟港府是否沒有角色呢？當民間也發起「共享雪櫃」為基層送暖，港府卻對最貼身的食品價格飛升無動於衷，甚至以「自由市場」為擋箭牌而視之為理所當然，單是社會要求開放活牛市場，港府便置若罔聞。除了一句不知民間疾苦，夫復何言！尤有甚者，最令市民意難平的是港府善財難捨、冤枉甘心，一個猶如財政黑洞的海洋公園，港府便不惜一擲過百億元拯救，更遑論7年狂燒60億元公帑供養假難民，偏偏對再撥款紓解民困諸多搪塞，寧不怒乎！

生老病死皆不易，衣食住行樣樣難。香港在麻木不仁的官僚管治下，發展乏力，民生維艱。這就難怪移民潮再次湧現，皆因哀莫大於心死也！