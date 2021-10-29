產評：通脹驟至敲喪鐘　息魔或成催命符

全球通脹持續升溫，愈來愈多迹象顯示，情況並非短暫性，製造業供需錯配疊加物流嚴重堵塞，今冬消費旺季正進一步放大物價上升壓力，即使是較樂觀的預測，也要等到明年，物價才會明顯回落。繼美國聯儲局改口風擬提前減少買債後，各大央行不敢怠慢，紛紛加快「收水」及加息步伐。投資者且別低估眼前息魔來襲的威脅，這輪加息周期的速度和幅度，可能是2008年金融海嘯以來最狠勁的，且一旦疫後經濟復甦憧憬落空，極大機會敲響全球股市及各類資產的喪鐘！

隨着距離11月底美國感恩節不足一個月，關於美國貨物塞港的消息不絕於耳。一方面，零售商積極備貨應付消費旺季；另一方面，疫後勞工市場轉變，缺工問題持續，更在經濟復甦帶動需求增加下呈惡化迹象，嚴重影響港口操作，業界已預期物流受阻的情況會延至明年首季，聖誕新年捱貴貨已不再是靠嚇。

禍不單行的是，內地雖在積極應對電荒問題，惟產能不是一下子能恢復，已估計冬季工廠產出難免受到影響，頓時激發歐美旺季搶貨潮，變相向通脹「撥火」。面對此情此景，聯儲局11月議息會議如無意外將公布「收水」時間表，部分央行為了應對已率先行動，其中巴西央行近日大幅上調指標利率1.5厘，一下子加至7.75厘，並預告下次會議將會有同樣的加息幅度，力度實不亞於今年以來已6次加息的俄羅斯央行。巴西是「世界糧庫」，俄羅斯則是「能源中樞」，當地通脹似失控，對全球誠非佳兆，只會輸出通脹。

除了新興市場外，其他成熟經濟體亦不怠慢。南韓、挪威及新西蘭央行年內已先後啟動加息行動，加拿大央行亦已明確表示結束量寬，並預計加息行動會提前在明年中進行。所謂一葉知秋，全球主要央行加息潮掩至幾無懸念，可目前金融市場尚未完全反映這個逆轉大勢。事實上，疫後重新開放帶動的經濟復甦浪潮已過高峰，增長放緩下，通脹飆升將加大滯脹風險，各大央行寧願冒着過早收水的風險，也不願背上通脹失控的「黑鑊」。

值得留意，這些年中美爭霸扭轉全球化趨勢，去美元化興起，正降低美國貨幣政策對全球的影響力。美國今次若試圖重施故技，以金融霸權劍指新興市場，妄想收割全球的話，只怕再非十拿九穩。更何況，如今中國在進行兩項創舉，就是加大開放金融市場及推動數碼人民幣發展。美國貨幣政策若有甚麼行差踏錯，攬炒不成變自炒，會陷入長期衰退，隨時就成為中國出擊吸引國際資金的契機，惟過程中少不免迎來一波又一波陣痛。

身處兩強爭霸的百年變局，一場疫情誠然已令局勢變得更撲朔迷離。投資者要做的是別高估今時今日美國政府應對危機的能力，亦別低估全球一起進入加息周期的殺傷力。雖說「子不語怪力亂神」，但因今年內預言神準而當紅的「印度神童」阿南德最新警告，全球會在短期內再陷困，直至明年下半年才有曙光，正與局勢不謀而合。