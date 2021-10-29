俄國總統普京說中國內地經濟強大，不用武統便可促統台灣，信哉斯言。卻不是中國內地可坐待台灣轉變，而是採適當措施來抗台獨，促統一。

美國的台灣政策是一以貫之，借台灣的分離來牽制中國內地的發展，製造政治的隱患。在中國實力不夠時，美國可拉攏中國來對抗蘇聯。蘇聯瓦解，中國的牽制作用便失去。中國又不願意變成日本，作為美國附庸的生產地，反倒大力發展超越美國。

由經濟的挑戰便演化成政治的挑戰，美國更需以台灣來牽制中國內地的政治經濟與社會的發展。台獨是美國既定戰略，拜登仍然重申一個中國政策只不過是用來欺騙中國。此所以在一個中國的所謂堅持之下，仍然不斷施展各種小動作，侵犯中國的底線，且在國際上糾結支持者全面攻擊中國，阻撓中國的對外發展，不惜破壞二次大戰後它所親自訂立的國際規則。

面對美國的不斷挑釁，中國不可能被美國的虛假言詞所欺騙，台獨與美國加緊在台灣布局，中國亦要緊迫地對付。

我一直在本欄鼓吹對台灣施加經濟壓力，不可能在民進黨政府底下可以用經濟統戰。即使國民黨輪換當政，現在的國民黨已不是中國的國民黨，馬英九最後一代的引退便終結了國民黨的中國大陸根源。台灣的民眾慣於享受中國內地的優惠，視之為必然的福利，不肯付出代價，也不會知恩圖報，只屬利害關係。

這麼多年的以商統戰、經濟優惠，台灣的投票政治還是與內地分離對立，統派從來壯大不了。資本主義的社會以利為基礎，道德親情作用淡薄，北京以親情再加利誘難有真正的效果，徒造就政治投機的一輩。台商一如港商大都為了牟利，家國情懷抵擋不了個人的利益追求。他們大多有外國國籍、外國居留權，這便可窺見他們心裏的真正取捨。

北京對台商應採國民待遇，而不是超國民待遇，對台經貿則同樣按國民待遇和依據WTO的標準，不給特殊優惠，以絕台灣民眾政府僥倖之心。但更重要的是逐步收緊台灣的經貿空間，借用藉口減少台灣對內地的進口和內地對台灣的出口，減少對台投資，在國際市場上與之競爭，加以壓迫。總的是用經濟力量壓迫台獨傾向的政府、企業與民眾，使台灣社會要認真考慮與內地的關係，對台獨和美國不再存有不切實際的奢望。