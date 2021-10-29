兩岸軍事形勢持續繃緊，大陸戰鬥機群大批次的連續飛往台灣空域，台灣陸委會主委邱太三日前說，大陸方面的行動已經達到「準戰爭」狀態布局。台灣防長說，台軍每天都在備戰，兩岸劍拔弩張，自然少不了美國插手。白宮發言人說，美方對台灣的承諾堅如磐石，將持續協助台灣維持足夠自我防衞能力。

老美的這個態度，令台灣當局洋洋自得，邱太三不無炫耀的透露，當大陸軍機密集飛赴台灣之時，其實有兩架美國軍機已進入發射導彈攻擊大陸沿海的射程範圍，「但解放軍未有即時發現」。這番軍機洩露是邱太三向世人「顯擺」，山姆大叔有多厲害，有多支持台灣，能將解放軍「蒙在鼓裏」，而解放軍對美軍的「神出鬼沒」一無所知。台灣方面的這些「蛋頭」、「蠢貨」從來就是這麼「傻B呵呵」，自以為得計的，以為有美國的支持，有自己「不懈」的備戰，就能「以武抗中」、「以武謀獨」也。

現在，大家都看到蔡英文當局摧毀了「九二共識」，就等於絕了大陸「和平統一」祖國的路，是在逼着北京實施「武統」，只是不到萬不得已「武統」之前，北京還會有個「以武逼和」、「以武促統」的時期，此階段正在徐徐拉開序幕，大陸不久前四日內共149架軍機飛往台灣，就是「以武逼和」的舉動。

台灣當局要是不想完蛋，要是知道自己根本無力抗拒「武統」，要是不要對山姆大叔真能「軍事介入、保衞台灣」抱有幻想，那就應該知道現階段北京還是希望「和平統一」的。

這個時候談統一，台灣還是「大有好處」的，等到機會錯過，兩岸真的「武」起來，台灣大敗或兵臨城下，那可就丁點兒「着數」也沒有了，台灣漢奸集團必遭嚴懲！

這樣的「以武逼和」時期不會太久。然而最可悲的，是台灣當局正和美國勾結挑釁大陸，壓短這個「苟延之期」。