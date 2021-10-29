許多人嘲笑中國人玻璃心，甚麼是玻璃心？根據網絡解釋，玻璃心是指內心脆弱敏感，經不起批評或嘲諷。其實，批評或嘲諷也要看是甚麼性質，若是基於事實，當然可以接受，但若是扭曲事實甚至惡意抹黑，中國人沒有理由逆來順受。譬如有人捏造新疆種族滅絕、有人誣指中國製造新冠病毒、有人將八國聯軍稱為「正義之師」、有人拾洋人牙慧編造歌曲辱華，中國人能不敏感嗎？如果說這就是玻璃心，那就玻璃心吧，中國人有維護民族尊嚴的權利和能力，外國人管不着，黃皮白心香蕉人同樣管不着。

為甚麼有些人總是刻意針對中國人？原因很簡單：木秀於林，風必摧之。在外國人特別是西方人眼中，中國永遠是貧窮落後的國家，中國人永遠是低等民族，一旦見到中國崛起，中國人挺直腰桿，一向傲慢與偏見的西方人難免心理不平衡，於是由羨慕而忌妒，由忌妒而憤恨，由憤恨而謾罵。這種羨慕忌妒恨的心態，難道不是玻璃心？顯而易見，西方人玻璃心比中國人猶有過之，尤其是美國人，玻璃心比任何人都嚴重，他們既不許中國崛起，更不許中國超越。

最醜陋的還是那些黃皮白心香蕉人，他們跟在西方人後面亂吠亂叫，以最惡毒的語言攻擊中國人，猶自鳴得意，殊不知他們其實是在侮辱自己祖先。「漢兒盡作胡兒語，卻向城頭罵漢人」，指的就是這種人。

說到底，不招人妒是庸才。隨着中國愈來愈強大，各種冷嘲熱諷和謾罵攻擊只會愈來愈多，這是必然現象，中國人不妨以平常心看待，不必太過認真，更不必隨其起舞。西方人遲早都要接受中國崛起這個事實，到時回過頭來看，就會知道現在針對中國是多麼無知、多麼無聊。