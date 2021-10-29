先後獲港府逾120億元撥款救亡的海洋公園始終是扶不起的阿斗，不論是入場人次還是收入都創下歷史新低。2020至2021財政年度的入場人次下跌至140萬，較上年度大幅減少36%；收入則下跌45%至約3.9億元，扣除政府資助前的經營虧損淨額高達11億元。一年狂蝕11億元，反映海洋公園已經冇得救，港府還要繼續當冤大頭嗎？

海洋公園面對如此「滿江紅」的成績表，當然例牌姓賴，聲稱該財政年度有多達四成時間、即合共146天因防疫要求而暫停營業，故此收入和客量才會大跌。問題是，在該財政年度，園方共獲政府撥款14.54億元資助，即使四成時間沒有收入，也不可能出現赤字吧？原來園方除了要支付日常營運及保養開支外，興建水上樂園才是最燒銀紙。水上樂園投資高達40億元，9月開幕之初，的確曾出現熱潮，但隨着新鮮感失去，人潮已不復再。筆者便有朋友帶同女兒在閒日光顧，偌大的水上樂園幾乎鬼影冇隻，同包場無異；何況水上樂園經常發生投訴，不是水質欠佳，就是同哈囉喂的鬼屋一樣有安全隱患，熱潮無以為繼不足為奇。

事實擺在眼前，海洋公園的問題並非單靠政府派錢便能解決，一來疫情封關令旅客絕迹，沒有內地旅客支撐，單靠本地客根本難以維持；更重要是本報常言的「人的問題」，現時的高層擺明無心無力無能，一味因循守舊，完全沒有破舊立新、帶領公園走出困局的視野與決心。在一班庸人管理之下，海洋公園想有起色也難。

長痛不如短痛。將海洋公園的動物送往鄰近地區如長隆海洋王國飼養，收回地皮改建高級住宅，反而能為庫房帶來收入，總好過將納稅人的血汗錢投入無底黑洞。