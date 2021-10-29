昨天，筆者在告別動議上談到第6屆立法會的「甜酸苦辣」感受，今天談談那「驚心動魄」的感覺。

驚！在於2019年黑暴風波的驚慄，特區政府為了堵塞法律漏洞，推動《逃犯條例》修訂，就是不容港人在外地犯了嚴重罪行後，潛逃返港避過當地的法律制裁。可是港獨分子藉機挑動內地與特區矛盾，加上勾結海外勢力的推波助瀾，繼而釀成前所未有的顏色革命，期間香港備受暴徒蹂躪，全港陷入驚恐和混亂的局面。

心！慶幸香港仍然有大批市民是懷着愛國愛港的心。市民也對香港警察充滿信心，在暴亂期間，全力撐警，在關鍵時刻，更挺身而出！止暴制亂就是眾人之事，眾人之責。無論怎樣惡意的破壞或邪惡的襲擊，萬眾一心，大家都抵得住、挺得過去。

動！為了平息動亂，香港必須及早訂立23條。在2020年初，筆者曾推出簽名運動，雖然社會上意見紛紜，但結論卻是一致的，由2月至4月期間，收集到超過200多萬個簽名支持立法。如此一來，終於連時任美國國務卿蓬佩奧也按捺不住，公開反對香港訂立國家安全法。

此刻更激起我們一班愛國愛港人士全力推動23條立法，另一邊廂美國的本地代理，以郭榮鏗為首在立法會內瘋狂拖慢立會內務副委員會主席選舉，於2020年5月上演一幕六國大封相，搗亂立法會的醜行全面暴露出來，中央政府和人大政協看得清楚不過，拍板決定把《港區國安法》正式納入議程並在6月30日通過，香港社會終於恢復秩序，重拾平靜。

魄！正如筆者在延任一年的開端時期中的會議所說，我們要在一年內做足4年的工作，以這般魄力去拚，絕對沒有理由不可克服一切困難的！

當見到反對派囂張態度仍未有改，還繼續在會內敲鐘點人，不斷拉布，筆者更公開譴責，誓要把許智峯等人DQ，將立會內港獨清零，怎料語音未落，人大常委在11月11日公布DQ郭榮鏗等人，後來反對派跟着集體辭職，正正應驗了筆者的預言，也回應了社會上普遍的訴求，就是撥亂反正！

現在我們展望下一屆立法會將選出90位愛國愛港人士擔任議員，筆者堅信，未來這90位議員，一定會為立法會帶來全新面貌，表現破格！