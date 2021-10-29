美國、加拿大、丹麥等多國駐土耳其大使，日前透過Twitter發表或轉載聲明，重申遵守《維也納外交關係公約》，外國外交官不干預派駐國家內政，土耳其總統埃爾多安見狀亦撤回原本擬對10國大使的逐客令。美國及其附庸國行為之幼稚直比遠東地區那些上一秒聲嘶力竭、下一秒鞠躬道歉、有書不好好讀的所謂大學生，締造了一場不折不扣的鬧劇。

在英國作家Tim Marshall的地緣政治著作中說過，美國須「仰賴土耳其守住防線，避免俄羅斯橫越博斯普魯斯海峽」，這一點與《維也納外交關係公約》一樣，均非甚麼新鮮事物。奇怪的是，美國明知但照樣搞10國施壓，要求土國釋放資助2013年反政府示威、涉及2016年流產政變的卡瓦拉，若非自視過高，便是美國已經反智反到習以為常、積非成是。

美國何以經常被批評思想仍停留於冷戰時代？看看山姆大叔迄今還以為人人都得吃他長臂管轄那一套，卻不知如今已非古巴導彈危機、美國在土耳其架設木星導彈那個年代了，論國際影響力，美國早已今非昔比。當戰鬥民族俄羅斯總統普京也得主動掏腰包請埃爾多安吃雪糕，美國卻以為土國因身為北約一分子凡事必得逆來順受，於是對土國擺出一副訓導老師的臭臉，踢到鐵板只能怪自討沒趣。

美國比反智更反智的是，這邊廂拉幫結派搞群眾壓力，遇上埃氏的強硬回應，登時腳軟，鵪鶉縮沙，除進一步凸顯拜登政府對待國會山莊暴動案時持雙標態度，更說明了促請土耳其放犯完完全全是志在撈取正義警察形象的公關操作。

值得留意的是，法德暫未跟隨退縮，而英國、澳洲又何以不在10國之列？可見有些國家雖偶爾會跟隨美國反智，但部分還是未至於反智到無藥可救。