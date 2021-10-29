近日，台灣領導人蔡英文公開承認，美國有軍事人員駐紮寶島，協助提升戰備能力。這是自1979年中美兩國建交以來，台灣當局首次承認有美軍人員在島上工作。

不過，此事是姿態多於實際，中國大陸決定是否攻打台灣，跟島上有否美軍，大抵沒甚關係。過去20年，在阿富汗長駐的美國大兵不少，但塔利班軍隊一樣無所畏懼，跟敵人纏鬥到底，最後更逼得白宮要下撤軍令。解放軍的實力勝塔利班不止10倍，塔利班尚且不把美軍放在眼內，何況是中國的人民子弟兵？

況且，台灣即使有美軍，為數也不會多。月前，美國參議員科尼曾在社交平台上透露，現時該國有約30,000大軍在協防寶島。然而，科尼若非有心造謠，就是自己犯了糊塗，他的說法未免太荒誕。要知道美國戰機可以隱形，但30,000人生活在一處地方，卻隱不了形。這麼多人要吃喝、居住、演練，甚至嘛，可能還要嫖娼，只消隨便一動，就會給人發現，要想長期匿蹤，是不可能的事。

台灣傳媒比香港的更「八卦」，更加神通廣大，近30年來，他們從沒發現過有大量美軍留守的痕迹，要是有的，定然逃不過這些人的法眼。或許科尼也發覺自己的說法太不靠譜，故上述推文發出未幾，便已刪除。

筆者相信，目前留在寶島的美軍大抵在100人以下，主要應該是技術人員。這情況並不難理解，因為台灣長期選購美式軍備，大量的武器如何操控、如何保養、如何能發揮最佳效力，在在都需要原產國的軍事人員作指導工作。所以，有美軍駐台是正常之事，若是沒有，反倒奇怪。蔡英文以那區區幾十人，就來大做文章，反而是表現出內心的虛怯。