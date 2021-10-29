海洋公園已經成為特區政府嘅敗家仔，財困唔掂，就攤大手板要錢！而且一要必定幾十億元，認真巴之閉！呢，公園業績低處未算低，去年中至今年初先後獲120億元公帑救亡，依然蝕到入肉，扣除政府資助前之經營虧損淨額高達11億元！

有議員指，水上樂園投資多達40億元，來年經營回報及收益是大挑戰。冇錯，水上樂園係新景點，「新屎坑」點都馨香啲，起初吸引唔少喜愛水上活動嘅市民光顧。不過，投訴亦唔少，譬如話收費貴，一大一小入場費都要780元，場內租個locker最平都120個大洋，講真，一家4口去玩水絕對貴到飛起！而且，開幕後都幾多投訴，譬如話水質差，玩完皮膚出紅疹！疫情下，又要不停換口罩，總之，玩得唔夠爽！

事實上，水上樂園能否吸引市民經常去玩，老朽存疑。之不過，喺疫情下，通關未有時間表，冇內地遊客而單靠本地客，肯定死路一條，一家人使2,000個大洋玩水，倒不如去5星級酒店staycation，有自助餐有下午茶，享受酒店泳池好過！所以，老朽睇唔到公園有乜本領可以起死回生！加上公園每日營運成本不輕，唔計人工，單係園中那約7,500隻動物，一日伙食已唔係嘢小，要佢哋快快樂樂生活下去都好大成本也。

政府都算唔話得，2020至2021財年雖還清街數，但早年向政府借下嘅兩筆貸款，連同利息高達54.06億元，仍償還無期。港府呢個慈父見佢經營無術，早已延長其還款期至2028年，其後又獲延長還款期至2031年，並自今年7月起免其相關利息，政府將少收34.6億元，呢個「慈父」，為咗保留港人嘅「集體回憶」，算係揸頸就命！之不過，呢個公園係個蝕錢無底黑洞，為咗一個「回憶」值得嗎？