成立半個世紀的法律援助署，在公眾及立法會的強烈批評下，被質疑已成黃營律師提款機，及在缺乏透明度和公眾強烈不滿下，於本月21日經3個月檢討後，公布3項改革。

第一，刑事案件方面，申請人不可像過往那樣自選律師代表，必須用法援署指派的律師，除非該律師在下級法院已是其法律代表。過往由於申請人可以自選大律師（即訟務律師），接着大律師又可自行選聘律師（事務律師）協助，形成申請人一次過可獲得兩個層次的自選法律代表服務。

自2019年黑色暴亂以來，那些被捕的刑事罪犯利用這個漏洞，自選相同政治理念和立場的法律代表提供服務，無形中形成濫用政府公帑和執法檢控的政府部門，即律政司及警隊抗訴。因此，先不論案件本身的是非曲直，政府已先輸公帑，全港納稅人均先輸血汗錢，全數津助破壞社會治安的刑事罪犯「倒自己的米」，而反中亂港陣營則開發了一座取之不竭的法律資源金礦，既養肥黃營律師，又有恃無恐地變相包攬訴訟，真是「法援得享，黃金萬両」！

第二，民事案件方面設封頂上限，大律師每年限接15宗，減5宗，事務律師每年30宗，減5宗，而涉及司法覆核案件，大律師每年限3宗，事務律師限5宗，但只是關細了包攬訴訟之門。第三，增加監察法援署審批的透明度，將公開更多兩級律師獲派的法援案件數目。法援署歷半個世紀才在壓力下作出3項改革，只是遲到好過無到，但仍未徹底回答到立法會及市民3項質疑。

一、為何批法援給「爆眼女」上訴？是否夏博義作為大律師公會主席代表案件有特權？二、兩年來政府輸了多少冤枉錢？三、如何避免不批法援給因工傷截肢的李誠良，類似的不公義冤案再發生？