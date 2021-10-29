現屆立法會會期將於今晚完結。因應《港區國安法》的實施及攬炒派退場，議會在最後一個年度回復正常運作，通過了40多條法案及120項財務建議。由筆者擔任主席的工務小組，本年度亦審批了超過2,340億元的工程及顧問項目，三項數字都創下歷史新高。隨着選舉制度的完善、「愛國者治港」的落實，以及《議事規則》的多輪修訂，將反中亂港者排除、將攬炒式拉布杜絕，各方都期望下屆立法會可維持高質素、高效率的表現。

然而，單單立法會高質高效，不代表香港的發展和建設就定能加快，亦不等於特區的管治效能就必可提升，關鍵之一是特區政府、包括問責班子與公務員團隊，是否也能好好把握這得來不易的穩定社會環境，加快推展各項有利經濟民生的政策和發展計劃。在過去一年，不少議員及市民都感覺，當立法會已由跑馬拉松轉為跑一百米直路，不少官員的步速卻未見加快，個別部門及人員仍在原地踏步、慢速漫步、不進則退。

筆者一向關注公務員的績效問題，早前在立法會提出質詢，發現過去5年內，僅得兩名公務員因表現持續欠佳而被勒令提早退休。在前日的最後一次大會，筆者再就公務員的表現評核機制提出質詢，政府答覆同樣令人失望，原來全港約19萬名公務員當中，去年只有9人因評核結果欠佳，而被暫停或延期發放年度增薪，相信這並非市民心目中表現欠佳公務員的比率。

筆者亦要求當局交代近年公務員的評核結果分布，政府聲稱沒有相關數字，答覆令人匪夷所思。但根據2003年的統計，當年有99%的公務員，獲上司給予6級評核制度（優、良、常、可、差、劣）下的最高3個評級，令人質疑有關評核是否「行禮如儀」，能否有效地區分表現卓越與表現欠佳的公務員，並根據其評核結果作出適當的獎勵或訓輔懲處。

內地、新加坡及南韓等地，近年已就公務員的評核機制進行改革，包括就獲得不同表現評核的人數或比例設限，向獲得較高評級者發放花紅、額外加薪或越級升職等較實質的獎勵，對評級長期欠佳者作出減薪、降級、甚至革職等較嚴厲的處分，但局方的回應是「這些國家與香港在文化、社會和政治環境方面迥然不同，故此不適宜將個別國家或地區的薪酬安排直接套用於香港」。

筆者喜見特首已注意到有關問題，在今年《施政報告》提出按「能者居之」原則，檢視現行的公務員高層職位選拔聘任機制，務求把最有遠見和能力的官員放在最適合的位置。筆者完全認同有關改革方向，並應盡快落實推行，藉此「由上至下」帶動整個公務員團隊的績效提升，建立國家領導人提出的「能者上、優者獎、庸者下、劣者汰」健全激勵機制，切實提高特區的管治效能，切實加快香港的發展建設和改善市民生活。