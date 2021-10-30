世界視線：蘇丹政局理還亂　國家難有出頭日

非洲國家蘇丹近日爆發兩年半以來第二次軍事政變，陸軍中將布爾漢下令逮捕過渡政府總理哈姆多等人，並宣布進入緊急狀態及解散政府。首都喀土穆有大批民眾上街抗議，士兵武力鎮壓，最少7死逾140人受傷。軍方更在一夜之間完全切斷首都的網絡通訊，故實際傷亡數字恐怕遠較公布的為多。

軍方兩年前策動政變，把掌權30年的前獨裁總統巴希爾拉下台。惟軍政府嘗到權力滋味後試圖延續專制統治，更血腥鎮壓抗議的民眾。在聯合國等施壓下，軍政府與文官達成權力分享協議，成立由軍人和文官組成的主權委員會，由布爾漢擔任主席，而主權委員會則在39個月內過渡至文官政府。

可是，軍人與文官在理念和利益上存在矛盾，加劇政局不穩。精英階層出身的哈姆多是經濟學博士，但缺乏處理經濟問題的手段和資源，上任後未能改善通脹及失業率高企問題，東西部族群間衝突亦未見緩和，東北部最大部落之一的貝賈早前爆發大規模抗議。

在處理貝賈部落示威抗議上，軍人集團認為哈姆多反應遲緩，結果布爾漢順勢宣布推翻文人政府，並形容自己是別無選擇下出手救國，以免爆發內戰，同時把本來限期解散的軍事委員會統治實權，改為「不需解散」。哈姆多的支持者當然不服，紛紛走上街頭抗議，結果引發另一波血腥鎮壓。

蘇丹再度陷落，西方傳媒驚呼「民主過渡崩潰」。實際上蘇丹出現今日的局面，正正是拜亂局之外的西方國家無形之手所賜。2011年，美國為爭奪石油資源和戰略地理位置，以解除制裁為由，主導了南蘇丹獨立，結果令蘇丹失去超過70%的石油資源，造成至今仍無法修補的嚴重經濟危機，屢屢揮舞制裁大棒的山姆大叔「應記一功」。

耐人尋味的是，美國駐非洲之角特使費爾特曼在政變前兩日，先後會見蘇丹軍方和文人政府領袖，但在他離開當日，蘇丹便爆出政變，猶如阿富汗2.0，顯示四處向發展中國家強推民主的美國，並不會為由此而發生的政治動盪負責。在內部分裂、經濟崩潰、政局動盪下，蘇丹的政治僵局恐怕還會持續。