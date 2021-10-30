產評：屋漏偏逢連夜雨　經濟難關到明年

今年10月，港股錄得進帳，算是打破了「股災月」魔咒，惟絕對不足喜，皆因9月港股已在內地監管風暴下率先大洗倉，表現慘絕全球，嚴重超賣才造就10月的反彈浪，然而幅度絕對不多，僅區區八百點或百分之三，更何況反彈過後，11月市況再風起雲湧！事緣除了新冠病毒不斷變種外，市場高度關注美國聯儲局11月會否宣布提速收水、美國要求晶片大廠提交供應鏈數據限期到，以及中美元首將透過視像會面，統統足以掀動國際大局，說不定真正的環球資產價格全面攬炒就在年關出現！

雖然去年疫情爆發，各大央行齊齊史詩式放水救市，總算平安過渡至年底疫苗面世，但今年誠非好年，各地特大天災接二連三，疫情未如預期般在夏天退卻。縱使諸如美國、馬來西亞、南韓、澳洲等多地11月擬重新對外開放邊境，但問題是重新開放邊境會否引發新一波疫情變種實屬天曉得，尤其東南亞不少地區接種率不高，若然疫情隨着跨境人流大幅反彈，足以斷送12月的消費旺季行情，商業、休閒娛樂活動正常化更遙遙無期，遑論生產供應鏈再度混亂，直接拖低明年上半年全球經濟增長動力之餘，更會對股市帶來新的重估壓力，形成拋售潮，屆時央行也無能為力。

11月的另一個焦點乃聯儲局會否一如預期交出收水時間表。事實上，全球央行陸陸續續收緊貨幣政策以應付通脹危機，美國即使堅持不急於行動，也無可能不提出時間表，以穩定市場預期。如今投資界最擔心的是當局錯判形勢，只要今次收水時機一過，勢必換來滯脹歲月，須知道上世紀大蕭條後，就迎來二次大戰！

若然上述二事已見棘手的話，中美關係就更難揣摩。事緣中美兩國元首將舉行視像會議，美國會否一如估計取消中國部分關稅，並就其「競合」戰略落實與華合作，備受各界關注。之不過，近日美國又再向中企開火，要是再有類似行動，招來中國還擊，視像會議是否如期舉行仍屬未知數，一旦宣布取消，股市必然大跌。此外，近日內地針對網絡平台和教育等各行業的監管消息依然不絕於耳，將繼續限制港股表現。

一言以蔽之，雖則2021年只剩下兩個月，但國際形勢好可能又再陷入新一輪動盪，通脹帶來的挑戰將超過疫情威脅，預示着全球經濟的真正危機，好可能在明年上半年才顯現，且看這場危機過後，誰能最先站起，誰就能主導全球經濟新一輪上升周期。