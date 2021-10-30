功夫茶：食環滅鼠有姿勢　行動多多冇實際

香港啲老鼠大過貓、老鼠多到貓都懶得去捉、每捉一隻老鼠成本逾4,000個大洋、涉及鼠患嘅投訴年逾萬宗，香港名正言順係「老鼠天堂」！阿哥，「香港」已變成「鼠港」，仲話乜嘢國際大都會、亞洲金融中心吖！區區有鼠患，講起都羞家。

鼠蹤處處，食環署滅鼠無能，再加上經常被本報踢爆工作期間蛇王，有乜可能治鼠成功呢？俗語有話：若要窮，朝朝瞓到熱頭紅；若要富，耕田養豬磨豆腐！防治蟲鼠組日做一陣等收工，「蛇鼠一窩」，有乜辦法高效滅鼠吖請問！嗱！食環署尋日又煞有介事張揚，11月1日會喺深水埗、灣仔及元朗展開第二輪小區滅鼠行動，為期8周。

行動就一連串，功夫茶都聽到識背咯！好似話部署熱能探測攝錄機偵測老鼠活動，並通過分析行動期間不同階段嘅追蹤資料，協助地區部署適切嘅滅鼠工作喎！署方又會喺後巷、垃圾收集站、街市和熟食市場及建築地盤嘅周邊等鼠患黑點，放置毒餌及捕鼠器、毀滅鼠洞及實施防鼠措施。此外，執法人員亦會喺目標小區加強街道潔淨服務及街市和小販市場嘅清潔工作，包括清掃及清洗街道和後巷、清理及清洗廢屑箱，以及清理街市和小販市場攤檔嘅雜物和垃圾。

各位，聽落好似做咗好多嘢，之不過，咪又係行禮如儀，好似引入高科技紅外線偵測老鼠行蹤，便被詬病為分分鐘只睇到老鼠尋歡交配而唔係即時撲殺，有卵用咩？有網民就分享自己發明嘅捕鼠神器，只用保鮮紙封住水桶，其上撕開一洞，於保鮮紙上及水桶內放置鼠餌，再喺桶上架起木板，畀老鼠沿木板爬到水桶，再從洞口跌落桶內，網民低成本冇乜科技可言，咁就一晚都捉到4隻老鼠啦！

講真，民間智慧都叻過食環署嘅高科技；食環署就話首輪行動已於6月完成，惟成效不彰！透過捕鼠器捕獲老鼠率僅得3%！得690隻咁大把。依家將展開第二輪行動，又吹水乜「加強版目標小區滅鼠」，阿哥，冇新招舊調重彈，即係周身郁、扮忙碌啫！

喂！畀啲新意呀！美國華府曾經用乾冰滅鼠，做法係將乾冰整塊塞入並堵住老鼠洞，待乾冰融化時化為二氧化碳氣體，令洞內老鼠窒息致死，成本肯定低過捉隻老鼠要4,000銀！有錢都唔係咁亂揈吖！其實，食環署嘅老鼠觀察點都顯示下半年鼠患指數出現反彈，好似中西區第三街、尖沙咀彌敦道、黃大仙大有街等，即係話鼠患遍布全港，根本應該區區展開滅鼠行動，更要持之以恒，一味大規模啦針對性喇，又係嚇鬼；吃一磚豆腐想升仙，邊有咁易喎！滅鼠要實幹！不如發動高官18區齊捉鼠喇！