為甚麼要統一台灣呢？一是台灣久為中國領土；二是百年來殖民者皆是國人，大多從福建移往；三是台灣是中國大陸東南屏障，不可分割；四是國民黨政府遷台，七、八十年來都奉中國為正朔，即使這個正朔已失去尊崇，台灣人民的文字、言語、歷史、文化、宗教都屬近代中國，與對岸的福建血脈相連，有着共同的祖宗，日本的侵佔，兩岸的分治，均不能抹殺台灣的中國屬性。

中國大陸共產黨革命成功，本便要收復台灣，統一全國，可是被阻於美國的軍事干預和威脅。即使韓戰打掉美國反攻的野心，中共勢弱，便只能忍於一時，可統一的初心從未改變。現在時移世變，中共不再懼怕衰落的美國，但怕美國鋌而走險，利用台灣來擾亂中國的發展；怕台灣人民日久變心，忘祖忘宗，認賊作父，投靠美日。中共不可能再坐視台灣走上美國扶持的台獨道路，分割台灣於中國大陸，成為美國抗華攻華的第一前線。

近來，美國售武台灣加快，加強武裝台灣軍隊，對台灣軍隊進行美式訓練，在在都是針對北京，不僅分裂台灣與中國大陸，更大有把台灣軍隊納入美國圍堵中國的軍事系列，與駐日、駐韓的美軍，以及關島的基地力量，形成一體攻華的勢力。美國未必敢戰，但在中國大陸的東南沿海作軍事部署，可加強美國先發制人、以戰爭打垮中國對美霸權挑戰的可能性。

美國在台灣的媒體、文教宣傳已進行了幾十年，牢牢控制台灣社會的話語權，長期用謊言給台灣社會與人民洗腦。此所以民進黨可連續當權，國民黨也異化，再過一代，台灣社會將會盡去中國化，擁抱台獨。中共以商統戰沒有效果，不強力介入便難止台獨傾向，也遏制不了美國的各方滲透。事實上，民進黨的領導大多是來自美國，由美國培植，有美國國籍或居留權，他們在台灣去中國化，替美國反華服務，自屬必然。寄望於他們不獨，絕對是緣木求魚。

2024年特朗普或許回朝，美國的政經形勢因新冠疫情和金融危機會急轉直下，政治極端化的趨勢也會日益嚴重，國際矛盾將會聚焦中國。若美國利用台灣問題在中國東南沿海製造麻煩，北京是否願與台獨的台灣武裝衝突？現時或非武統的時機，但需急統，防患於未然。急統的第一步是經濟逼台，壓力持續，抑制台獨，阻止美國在台擴展。