日前，香港第六屆立法會最後一次大會，通過了「告別議案」，主席梁君彥的「感言」是5年立法會經歷「驚濤駭浪」，疫情之下更是雪上加霜，不過，立法會「最後都能重新出發」。

這樣講，好像還有所安慰似的。然而，對一般市民和納稅人而言，看到立法會行政管理委員會提交的報告，對數以百萬元計的公款再也不能從那幾個DQ議員身上追回來，心裏就是很不爽的，覺得立法會沒有盡到責任，該打板子！報告顯示，這些議員的欠款幾成爛帳，顯示立法會追討十分不力，有放過賴帳者之嫌。

這些款項分兩大筆，一是2016年因胡亂宣誓被取消議員資格的梁頌恆、游蕙禎、梁國雄，其中對梁頌恆追款93萬元，因他被判定為破產人士，「走佬」美國，政府打算撇帳，據稱是因為「不值得耗費更多訟費對梁頌恆採取追討行動」。游蕙禎也欠款93萬元，經過「和解」，分期付款，年度內只還了17.5萬元，截至今年3月31日，游蕙禎連本帶息尚欠近103萬元。梁國雄欠款最多，高達223萬元，仍未償還，政府拿他「冇符」。

第二筆是反對派「四大金剛」楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌，因去年被取消議員資格，共欠政府已支付的酬金、醫療津貼、預付營運資金等472萬元，立法會跟他們「和解」，只收48萬元了事，大慷納稅人之慨，大方得很呢。

與此相對照的是，立法會上年度財政見紅，錄得赤字近360萬元，主因是議員酬金、醫療津貼及任滿酬金方面的開支，由前一年度的約8,000多萬元增加至上年度的約1.2億元，立法會議員大幅度給自己加酬津和議員辦事處增加營運開支。

看到這樣的財務報告以及議員們多年來的惡劣表現，還周不時大吵大鬧給自己加人工，聲稱要「向司局長薪酬水平看齊」，誰能不火冒三丈！