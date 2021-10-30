為了打壓中國，美國處心積慮準備了多張牌，包括西藏牌、新疆牌、香港牌、台灣牌等等。其中西藏牌已經過時，新疆牌也變不出新花樣，香港牌更是被《港區國安法》破了武功，目前僅剩一張台灣牌。難怪老美樂此不疲，頻頻出牌，國務卿布林肯日前更煞有介事發表聲明「支持台灣有意義地參與聯合國系統」。

明眼人都知道，布林肯的聲明既沒有任何新意，更沒有任何實質效果，美國多年來一直都是如此表態，也搞了不少小動作，結果還是無法將台灣帶入國際組織，世衞尚且進不了，遑論聯合國。50年前美國保不住台灣在聯合國的席位，今天更是無能為力，因為聯合國絕大多數成員國只會挺中，不會挺美，更不會挺台獨。

布林肯明知不可為，還要開出這張空頭支票，到底所為何事？很明顯，他只是在演戲而已，既演給美國人尤其是國會政客看，也演給台灣蔡英文之流看。果然，蔡英文感激涕零之餘，竟得意忘形自爆有美國軍隊駐紮台灣，嚇得台灣軍方急急出來滅火，澄清美方軍事交流人員來台與美軍進駐沒有關聯。

所以說，台灣政客大多幼稚兼腦殘。蔡英文以為自爆美軍駐台就可嚇唬大陸，殊不知這無異於玩火自焚。當今大陸不是沒有能力完成統一，而是非到迫不得已的時候不想採取武力手段，但面對美國不斷打台灣牌，蔡英文又甘願充當打手，大陸不得不下決心提前解決台灣問題。別說區區數十名美方軍事交流人員，即使美軍派航母艦隊，也阻止不了解放軍跨越台海。當年大陸炮擊金門，美艦即逃之夭夭，何況是今天。台軍不是說要戰到最後一兵一卒嗎？蘇貞昌不是說要拿起掃把拚到底嗎？希望他們說到做到，不要悄悄溜掉。