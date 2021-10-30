香港人口稠密，食肆林立，有蛇蟲鼠蟻出沒不足為奇，奇就奇在此城蛇蟲鼠蟻不止特別多，直情梗有幾竇喺左近。單是老鼠，上至甲級商廈，下至屋邨街市，無一不是牠們藏身之所。港府一方面向世界宣傳香港是動感之都，另一方面卻對老鼠為患置之不理，身為港人，與有辱焉。

當然，說政府對鼠患置之不理並不完全準確，皆因食環署每年皆投入數以億元計去滅鼠，捉一隻老鼠的成本超過4,000元，堪稱貴絕全球。然而一分錢並不等於一分貨，鼠患依然愈演愈烈，連由老鼠傳播的大鼠戊肝確診個案數量也是全球第一，簡直醜不堪言。面對外界批評，食環署意見接受態度照舊，下周一又在深水埗、灣仔及元朗展開為期8周的第二輪小區滅鼠行動。問題是，同類的小區滅鼠行動已非首次進行，食環署滅完又滅，老鼠則愈滅愈有，這種有姿勢無實際的滅鼠行動行禮如儀，除了浪費公帑，到底有甚麼意義？

意義梗係有，就係當交差！食環署官僚大可振振有詞地說：嗱，做咗嘢啦！區區都滅鼠，仲唔滿意呀？是的，全港18區，食環署幾乎區區都搞過滅鼠，錢使了，人也動員了，但有沒有效果才是最實際。在商業社會，老闆不會看夥計工作的過程，只會問工作的成果，事實是老鼠天天都多，食環署工作毫無成效，怎一個廢字了得！

滅鼠又非移山填海的大工程，為何搞來搞去就是搞不好？這又回到本報常言的「人的問題」。食環署由高層到外判商皆冇心冇肺冇靈魂，全部Hea做當交差，防治蟲鼠組甚至屢屢被本報踢爆當值蛇王，惟不僅無人受罰，食環署還是繼續將工程批給同一外判商。林鄭說過高層公務員須「能者居之」，還不向食環署開刀更待何時！