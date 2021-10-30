回歸後的香港特區，充斥種種垃圾問題，包括快將堆填區塞爆的都市固體廢物、釋放有毒廢料的四電一腦垃圾、危害泳客及海洋生物的海灘及海洋垃圾、在舊樓天井堆積上10年的垃圾亂葬崗，還有「洋垃圾」、「垃圾山」和「垃圾屋」等等。但近年對香港經濟及社會民生造成最嚴重影響的，首推金鐘立法會綜合大樓內的「垃圾議員」問題，故此立法會又被市民戲稱「垃圾會」。

「垃圾會」內的「垃圾議員」行徑有多垃圾？可用「搶、掟、獨、打、拉」來總結。「搶」包括明目張膽的「瘋鴿」搶手機、「長毛」搶文件，還有搶咪、搶座位及搶閘發言，也有偷偷摸摸的在委員會選舉主席時偷選票、偷襲和「偷雞」等。

「掟」一開始是只是掟蕉、掟蛋、掟紙、掟毛公仔，無甚殺傷力，旨在博出位。但其後就進化成掟玻璃杯、掟臭蛋、掟蟲、掟屎水，令本應莊嚴的議事堂變得烏煙瘴氣，臭過垃圾崗。

「獨」是指宣揚港獨。現屆立法會一開首就爆出宣誓風波，游、梁兩名「喪青」宣誓變「宣獨」，手舉「香港不是中國」的港獨旗幟，口裏以「支那」字眼辱華，引起全球華人震怒。梁頌恆現已「着草」美國，並被香港法庭頒令破產。游蕙禎則已刑滿出獄，在政壇銷聲匿迹。惟兩人及其黨羽的遺「獨」仍未除，大量無知青年被荼「獨」至今。

「打」以往只是喊打，近年就變成真打。首當其衝是立法會的保安人員，最經典一幕是一眾攬炒「垃圾議員」聯手拉起黑布，遮擋記者及閉路電視鏡頭，然後對倒在地上的保安拳打腳踢。還有縱容及協助暴徒打爛立法會大樓，為其引路及提供補給，上千萬元維修費用由納稅人埋單。

「拉」就當然是指「拉布」，乃禍害至深的「垃圾議員」行為。響鐘點人數、缺席釀流會、上千條修訂、無限次發言，還有長達7個月的內委會主席選舉，蹉跎歲月、浪費青春，導致大量經濟民生法案和撥款無法及時通過，拖垮議會兼癱瘓社會。但拉布議員每月逾10萬元的人工照舊袋袋平安，市民唔嬲就有假。

立法會日前辯論告別議案，市民更希望香港可永久告別「垃圾會」，掃除所有「垃圾議員」。除了攬炒派，那些開會瞓覺、無心無力的建制「應聲蟲」及「大懶蟲」也應被踢走，撥亂反正，清潔香港。