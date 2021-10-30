澳洲政府日前公布立法草案，加強規管社交平台，包括除獲家長同意，否則16歲以下用戶不得使用社交平台，希望藉此減少網絡對兒童的影響。面對仇恨與假新聞充斥的網絡世界，也是沒辦法中的辦法。問題是，是否也該正視網絡對成年人的心理損害？尤其網上欺凌、起底無日無之，香港就有不少成年人的智商比16歲還要幼稚。

英國記者傑米‧巴特利特曾著書探討網絡何以使人變蠢，提到「正常人+匿名+觀眾群=徹底的蠢蛋」。香港早前有人在網上煽動他人抵制無綫，對無綫客戶及藝員作出滋擾、威脅及恐嚇等網絡欺凌，亦有賭徒疑賭輸波後發爛渣，發出恐嚇短訊狂言「炸×咗東方日報」，皆印證了網絡世界匿名的錯覺，以及以為只得一個電話號碼，受滋擾單位便無可奈何的幼稚想法，往往孕育出「徹底的蠢蛋」。

黑暴期間有地盤工自稱「金正恩」，在網上聲稱警方於新屋嶺扣留中心強姦女示威者，又以拯救示威者為由，呼籲他人包圍新屋嶺，被裁定煽惑他人參與非法集結罪成。該地盤工在法庭上承認虛構有示威者被打死、強姦及輪姦只為「呃like」，然而，法庭判例仍無法遏止網絡蠢蛋湧現，香港是否也該像內地般引入一定程度的實名制上網，以杜絕無日無之的網絡欺凌呢？

正如上述著作指出「使用者愈經常在網絡上聊天，就愈容易變得邪惡下流；而只要上網聊天的資歷夠長，邪惡就是必然」。在網上廣傳未經查證的「太子站警察打死人」、「爆眼女被射爆眼」，針對警察的子女進行起底等，就是最邪惡的示範。網絡本想拉近人與人的距離，讓知識可無遠弗屆地廣傳，可惜「伴隨着網絡的繁盛，愚昧和低品位、個人主義和極權統治也大量湧現」，不想被規管就得自律。