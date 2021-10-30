經歷2019年的反修例風波，林鄭月娥自覺受盡委屈。日前在今屆立法會的惜別宴會上，林鄭發言，據說指反修例期間給她最大壓力的不是外人，而是建制派的同事，他們老是叨唸着要成立獨立調查委員會，查考警察在平暴過程中有否違反紀律，此事讓她不勝其擾。林鄭最終挺住壓力，堅拒成立調查警方的獨立組織，如今重提舊事，問建制中人是否應該為此而道歉。

好端端的一頓惜別宴，建制派原以為逢場作戲，嘻嘻哈哈的就可以應付過去，沒料到特首在席間突然彎弓，一支冷箭射來，使人難以閃避。

反修例動亂是香港歷史上未有過的大風暴，就連新加坡總理李顯龍也說，若然獅城面對相同情況，政權早已崩潰。際此危急存亡之秋，香港建制派議員有的老成謀政，有的另闢蹊徑，各自提出解決方案，用與不用權操在特首，如今事已過矣，對於提出意見而最終不獲採用的議員，禮賓府主人竟然要求人家道歉，其實大可不必。

當日的黑暴之所以能夠平定，是有天時、地利、人和的配合，好些因素是大家事前料不到的。譬如2020年初突然爆發新冠肺炎疫情，使暴徒鬧事有所顧忌；此外，中央願意為平暴而付出的代價，也比大部分香港人事前想像中的大。訂立《港區國安法》，更兼能夠嚴厲執行，此舉固然可以將反對派一窩端，但也使中央從此要面臨更大的國際壓力。假如阿爺不能下此決心，以當日香港的條件，要想解決動亂問題，成立獨立調查委員會便是平息民怨的其中一個合理選項。林鄭也曾提出過要成立獨立檢討委員會，後來打消念頭，還不是因為突然引入了《港區國安法》？她自己也曾打倒昨日之我，又何必獨獨怪罪於建制派呢。