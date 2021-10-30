美國總統拜登把台灣嘅蔡英文哄得心花怒放，早前公然表示，若台灣遭北京攻擊，美國會保衞台灣！嘩，好Man喎！呢句嘢搞到小英意亂情迷，大有「萬人叢中一握手，使我衣袖十年香」嘅衝動！

呢，兩岸軍事形勢持續緊張之際，美國傳媒日前發表蔡英文專訪，小英形容中國大陸嘅威脅日益加劇。咁又係嘅，本月初解放軍共派出149架次軍機進入台灣西南空域，難怪小英精神備受威脅！此時此刻，有誰共鳴？

寂寞難耐，旋即，小英又開腔首度證實美國軍方派員駐台協助訓練，聲言對美方防衞台灣有信心；仲狐假虎威提醒大陸「台灣有所準備」，找機會反映「美台有良好軍事往來」，如此墳場夜行吹口哨，諗吓個畫面都滑稽好笑！

蔡英文嘅行為舉止，國民黨都睇唔過眼，呼籲佢加強台軍「即戰力」，唔應該有依賴他國嘅心態。美國靠得住，豬乸會上樹！向來求人不如求己，北韓領導人金正恩最深明此理！一如俄羅斯強人普京話齋：「即便把克里姆林宮賣了也要及時造出新一代潛艇來，這關係到俄羅斯的未來。」但是蔡英文有這種魄力嗎？台灣只懂得巨款購買山姆大叔嘅舊式武器，有用嗎？難怪國民黨最近批評民進黨當局一味打嘴炮、製造恐慌，具體行動欠奉，反問蔡英文為台灣做咗乜嘢？

口旱旱，食咳糖！拜登振臂揚言「台灣遭北京攻擊，美國會保衞台灣」，大家都知道講係一回事，實際行動又係一回事！大家日常生活中，碰到老友都會口爽爽：得閒飲茶！結果等咗3年零8個月，咪又係「得閒飲茶」仍在雲中迴盪！美國自身問題多多，一個新冠肺炎疫情，死亡人數全球最多，經濟下滑，百廢待興，想做架樑？風，繼續吹！