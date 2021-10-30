近日網上流轉一段車cam片段，顯示一名男子竟然騎着一輛疑似電動單車，於下班繁忙時間，尾隨貨車尾，由灣仔直闖紅磡海底隧道往九龍，有目擊者拍下經過及上載到社交網，隨即引發網民熱烈討論。隧道公司一度稱未發現事件，惟翻查閉路電視後，證實事發於10月21日晚上，已交警方處理，日後將加派人手在隧道入口監察，以堵截違規者進入隧道內。

從片中所見，一名男子騎着單車在隧道管道內靠左邊慢線行駛，期間單車一直跟在一輛密斗貨車後面。雖然單車行駛期間亮着紅色尾燈，但單車男卻沒有佩戴頭盔及任何保護裝備，途中單車速度更一度超過鄰線並排而行的另一輛電單車，並不時緊貼前面貨車車尾，險象環生。

單車被視為車輛，在道路上，騎單車者有同樣責任遵守適用於駕駛人士的規例和規則。騎單車者必須遵守交通標誌、交通燈號、道路標記和交通規則。這位騎單車者玩命，直闖紅磡海底隧道過海，公然挑戰法律，罔顧自身安全；根據《行車隧道（政府）規例》，行人、單車、三輪車等，均不准進入任何政府行車隧道，違者最高罰款5,000元以及監禁6個月。

任何人騎踏或使用單車時，要注意安全，以免危及自己或其他道路使用者，或增加發生交通意外或造成傷亡的機會。騎踏或使用單車時應謹慎和專注，並適當顧及其他道路使用者的安全。按照《道路交通條例》，任何人在道路上鹵莽使用或騎踏單車，即屬犯罪，如屬首次被定罪，可處罰款500元；如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可處罰款1,000元及監禁3個月。

紅隧公司稱，翻查近日閉路電視紀錄，證實事發當晚單車在灣仔告士打道行車道進入隧道。由於單車一直尾隨貨車後面行駛，加上當時管道內交通繁忙，故「遮遮掩掩之下，令職員未能察覺」，估計當時涉事單車時速頗快，達30至40公里，根據行車速度及行車時間，估計該車為電動單車。

在本港，電動單車及電動滑板都必須按《道路交通條例》規定登記及領牌才可於道路上行駛。另外，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，初犯者可被判罰款5,000元及入獄3個月。

本港經常發生單車直闖紅磡海底隧道過海事件，一旦發生意外，後果嚴重，包括危害騎單車者和其他道路使用人士的安全，造成財物損失及隧道大塞車，而影響全港的交通。但是，紅隧的管理層卻掉以輕心、後知後覺，只是在事發後才向警方報案草草了事。敦促隧道公司正視這問題，必須嚴正執法，加強宣傳教育，並且加派人手在隧道入口監察，防止同類事件發生。