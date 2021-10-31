功夫茶：上樓都要等Ｎ年　港人點敢諗生仔

千載文章意在斯，輕狂荒誕可言詩。之不過，為政不興偽事，貴在可行而非一味亂吹，吹到天花亂墜，口惠而實不至，又點樣安民治政？言詩不妨荒誕，講民生就要務實，否則講乜都嘥氣！

大家都知道，房屋問題一直困擾特區，連阿爺都一早話若然處理不當會演變成政治問題。可惜庸官向來講就天下無敵，做就冇心冇力，目前公屋輪候時間仍然長達5.8年，總之基層等公屋望到頸長眼出血，依然雲深不知處！

呢嗱！嗰位運房局局長陳帆尋日發表網誌，直言理解各界對「房事」關注，強調已一直努力增加供應，竭盡全力提供質量並重嘅公營房屋喎。阿哥，口旱旱就食粒糖啦，唔好口水亂噴，講咗當做咗！香港唔係冇地，本報一早都為政府搵咗唔少新界棕地和廢置嘅工廈，又獻上「發展船灣淡水湖，建屋旅遊可兼顧」藍圖，若然填平全個湖，可釋放逾1,200公頃土地，可惜政府又係唔嗲唔吊全無反應，話「竭盡全力」建質量並重公屋，都真係唔知個「醜」字點寫，果然官到無恥膽自狂，吹乜都唔會面紅喎！

《施政報告》揭示本港未來10年公營房屋建屋量「頭輕尾重」，當中僅有三分之一嘅單位喺首5年期，即明年至2026/27年落成。陳帆就重提現時已搵到約350公頃土地，可興建約33萬個公屋單位，可以滿足未來10年預計30.1萬個公營房屋單位需求。

帆哥侃侃而談，口水多過浪花，指本港未來5年預計約10萬個公營單位落成，而第二個5年期，即2027/28至2031/32年，預計能提供約23萬個公營單位，屆時年均約4.6萬個單位落成，若然加上每年約有8,000個回收單位，即第二個5年期內年均可提供約5.4萬個公營單位。嗱！條數計到啪啪響，會飛咁款！好個陳帆，噏完又為自己買保險，「戴定頭盔」指每年實際供應量並不相同，最終須視乎土地供應能否如期到位喎！阿哥，做官執政為民冇擔當，心中無民，有地又如何？庸官就係冇魄力搞好政策積極建樓，基層上樓等到地老天荒，「房事」搞唔掂，難怪港人生育率一直向下沉！

呢，香港去年出生人口跌破5萬，生育率跌至歷史新低0.87，即係平均每名女性生育少於一個子女，高官一味吹噓香港嘅母嬰健康院服務如何高質素，學前教育如何了得，要多做工夫鼓勵女性生育云云。阿姐，依家非關鼓勵，問題係冇地方「孵雞仔」吖！試諗吓劏房戶，有啲廚廁睡房合一，講真，一布之隔轉個身都困難，點會有心情嘿咻嘿咻吖？上樓等N年，「房事」不通，生活唔輕鬆，仲敢諗生仔咩？