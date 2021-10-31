世界視線：美國鎖定呼羅珊　巴基斯坦難安枕

美國國防部負責政策事務的次長卡爾，日前出席參議院軍事委員會的聽證會，解釋美軍撤離阿富汗亂局的始末。被問及8月底13名美軍在喀布爾國際機場死於自殺式恐怖襲擊時，他拋出一個令議員不安的評估：被指發動襲擊的回教極端組織「伊斯蘭國」阿富汗分支「伊斯蘭國-呼羅珊省」（ISIS-K），最快可在半年內具備襲擊美國本土的能力。

消息不僅令美國國會山的政客們陷入一陣騷動，恐怕阿富汗鄰國巴基斯坦甚至是中亞各國的政要們，都要立即豎起耳朵聆聽其中含意。因為，ISIS-K雖然被指活躍於阿富汗，但與巴基斯坦有淵源，而該組織的活動範圍，更延伸至烏茲別克等中亞國家。事實上，呼羅珊就是這些地區的古代統稱。

早在2015年，阿富汗塔利班與巴基斯坦塔利班分裂，後者大批骨幹受當時冒起的伊斯蘭國極端策略影響，轉而創建了ISIS-K，並往來於阿富汗等國。因此，當美國國會和國防部把目光投向這個組織時，巴基斯坦等國就必須考慮華府下一步會做甚麼。

根據國防部官員向國會作供的內容，美軍有意採取一定程度的打擊行動，以阻延ISIS-K發展攻擊美國本土的能力。問題是，喀布爾機場恐襲是否出自ISIS-K之手，並沒有經過確切的調查。美軍事後對所謂ISIS-K目標的空襲，最後也證明是一次誤炸。這無疑令人想起最近去世的美國前國務卿鮑威爾，當年拿起一瓶粉末向聯合國聲稱掌握伊拉克大規模殺傷武器的證據，最後卻證明是一場子虛烏有的指控。更令人關注的問題是，如果五角大樓決定打擊ISIS-K，是否包括巴基斯坦境內？這又會否為中巴經濟走廊的安全與穩定蒙上陰影？

至少，美國不會輕易放棄對巴國的影響力。卡爾向國會議員透露，正要求巴方繼續向美軍無人偵察機開放領空。阿富汗戰爭期間，美軍無人偵察機一直取道巴基斯坦領空進入阿國偵察。現在美軍既已撤出阿國，繼續執行空中偵察的作用又是甚麼？很明顯，這個忽然冒出來的神秘組織，為美國在阿富汗及周邊地區的隱密行動，提供了無窮盡的理由。