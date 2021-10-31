正論：出入街市要掃碼　最怕安心變擾民

林鄭防疫不力致中港遲遲未能通關激起天怒人怨，日前急急補鑊，推出多項措施冀符合中央通關要求，當中包括明天起出入政府大樓必須掃描「安心出行」。繼醫管局表示跟從有關措施後，食環署亦宣布市民進入轄下公眾街市等處所必須掃碼。問題是，街市顧客眾多且以基層佔大多數，此舉隨時又會引發混亂，製造新一波民怨。

食環署公布，掃描「安心出行」的措施涵蓋街市、熟食中心、小販市場及熟食市場等，如有困難者將會體恤處理，以「填紙仔」代替，而出入公廁及靈灰安置所等則豁免使用「安心出行」。此外，康文署博物館、圖書館、表演場地、室內與戶外體育處所、公眾游泳池，以及民政總署轄下社區會堂、社區中心等亦須使用「安心出行」。12歲以下和65歲或以上人士、難以用「安心出行」的殘疾人士則可獲得豁免。

誠然，出於防疫需要，政府要求市民使用「安心出行」無可厚非，但大前提是真能有效防疫。然而，「安心出行」連最基本的追蹤功能也欠奉，過去甚至連通知也甩漏多多，加上本港疫情已趨緩和，現在才強制要求市民掃描二維碼，難怪被關注團體批為多此一舉。

更有甚者，食環署街市每天訪客眾多，繁忙時段用人山人海來形容也不為過，如何能確保每個進入街市人士也守規矩掃描「安心出行」，令人懷疑。事實上，該署一直有在街市出入口設置「量溫員」為市民量體溫，惟早已被本報踢爆形同虛設，一來「量溫員」工作馬虎，根本沒有為每個顧客量體溫；二來進出的市民實在太多，大部分皆是「掂行掂過」，不遵守防疫要求也沒有罰則。這就難怪，連街市檔販也不睇好有關措施，認為食環署「裝個樣子」而已，對防疫沒有作用。而關注團體更直斥此舉擾民和不智，憂慮未能負擔購買智能電話的基層或不懂使用智能手機的長者，將會被剝削使用公眾街市及其他公共設施的權利。港府今次忽然積極，是否又是姿勢大於實際，可思過半矣。

更何況，食環署連防疫掃碼也是半桶水，進出街市要掃碼，進出公廁和靈灰安置所卻可豁免，到底道理何在？論衞生環境，公廁肯定比街市更惡劣；論播疫機會，掃墓不比其他群聚的機會小，偏偏該署「做一半不做一半」，難道病毒長了眼睛，大小解和祭祖的時候不會攻擊人類，只有進出街市的時候才會？

說到底，社會之所以對使用「安心出行」有所反彈，皆因港府官僚一直避事不作為。正如本報指出，早在「安心出行」推出初期，亦即是疫情大爆發之際，社會已有聲音認為政府應強制市民使用該應用程式，惟當時官員卻諸多推搪，甚至「順應」黃絲要求另推「寫紙仔」措施，致令「安心出行」遲遲未能普及。須知政策易放難收，長期放任卻在短時間內收緊，不激起民怨才怪。

港府與其整色整水強制市民使用「安心出行」，不如切切實實改善環境衞生，尤其食環署街市向來是老鼠窩，認真滅鼠總好過忽然擾民。